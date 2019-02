Bianca Drăgușanu, criticată de o altă vedetă de la Antena 1, după ce Andreea Bălan i-a transmis un mesaj subliminal

În urmă cu câteva ore, o altă vedetă de la Antena 1 și-a arătat dezamăgirea în legătură cu evoluția Biancăi Drăgușanu din cadrul emisiunii “Asia Express”. Aceasta a criticat-o și a mărturisit că este complet șocată de ieșirile fostei prezentatoare de la Kanal D, deși se număra printre cei care o admirau pentru femeia care a ajuns în prezent. Replicile acide vin la scurt timp după ce Andreea Bălan i-a transmis un mesaj subliminal Biancăi Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, criticată de o altă vedetă de la Antena 1

Bianca Roman, una dintre fostele ispite de la “Temptation Island – Insula Iubirii”, a făcut public un mesaj acid, după ce a distribuit un material în care era prezentată una dintre crizele nervoase ale Biancăi Drăgușanu în timpul căreia a înjurat foarte mult când a susținut o probă la show-ul de la Antena 1.

“Băăăăiiiii!!! Te-am plăcut într-o oarecare măsura până am văzut asta, sunt șocată! Cum să ai doar atât în cap, cum să nu vorbești engleza, la nivel conversațional măcar??? Mi-e silă de ce am văzut, dacă mai aveai puțină apreciere din partea unora, în 3 minute ai pierdut-o și pe aia! Îi compătimesc pe cei de lângă tine… feeling disgusted (n.r.: simțindu-se dezgustată)”, a scris Bianca Roman pe contul său oficial de Facebook.

Susținătorii Biancăi Roman i-au dat dreptate și și-au spus și ei părerea în zeci de comentarii lăsate la postarea blondei. “Jale mare! Și eu am avut o părere cât de cât bună despre ea, dar după toate astea, mi-e silă ?și-a arătat adevarata față. «Daca mă mai faci o dată proastă, mă ridic si plec. Dacă eram proastă, nu ajungeam unde sunt acum» ??? chiar proastă??? (…)”, “Pfff, ce vocabular și ce ieșiri. Sincer, sunt dezamagită total, aveam o altă impresie, plus că tratează oameni din jurul ei ca pe niște servitori”, “Da şi eu am urmărit, într-adevăr, te dezgustă! ?????????”, au comentat trei dintre internauți la postarea fostei ispite de la “Insula Iubirii”.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectroului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, ei au divorţat.