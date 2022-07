Bianca Drăgușanu, dezvăluire neașteptată despre ultima operație estetică: „O să fiu ca Angelina Jolie”

Bianca Drăgușanu (40 de ani) este pusă pe schimbări! Fosta prezentatoare TV a ajuns în cabinetul medicului estetician cu o cerință inedită. Diva a mărturisit, cu mare entuziasm, despre ce procedură este vorba.

Nu mai este un secret că diva atât de prezentă în lumea mondenă apelează la „mici” intervenții pentru a se menține sexy. Chiar și așa, ultima dezvăluire a vedetei este greu de înțeles pentru fanii săi, după cum vrea să-și refacă mandibula. Poate părea extrem de dureros, dar Bianca Drăgușanu garantează contrariul.

„Sunt foarte fericită. Sunt într-un loc foarte drag mie. Bineînțeles, am venit să-mi fac intervenții noi, îmi fac din nou proceduri. (….) Azi am de gand sa imi refac mandibula. Nu am mai facut-o de un an și trebuie din nou.

Nu este o procedură deloc dureroasă, iar rezultatele se vad pe loc. Se mențin până la un an, un an și jumătate. O să fiu ca Angelina Jolie cu maxilarul asta”, le-a spus Bianca Drăgușanu fanilor din online. (CITEȘTE ȘI: Chiar dacă nu a fost pe plajă, Bianca Drăgușanu a arătat ABSOLUT TOT! A răvășit tot litoralul!)

Bianca Drăgușanu, despre intervențiile sale: „Frumusețea presupune anumite sacrificii”

În urmă cu ceva vreme, fosta prezentatoare TV a făcut o altă intervenție inedită. Este vorba despre mezoterapie la mâini. Procedura combate procesul de îmbătrânire prematură, hidratează și reduce petele pigmentare.

„Am decis să-mi fac un fel de mezoterapie la mâini. Nu de alta, dar trebuie să ne îngrijim cu totul, nu doar fața, nu doar buzele, nu doar botoxul, nu doar ridurile, nu doar sâni. Toate procedurile sunt extraordinare. Mie îmi place să fiu frumoasă, frumusețea presupune anumite sacrificii. Atunci, să-i dăm drumul”, a spus Bianca Drăgușanu. (CITEȘTE ȘI: ”Mamăăăă, ce șut are!” Bianca Drăgușanu, ”piesă” din cap până-n picioare: Rolex, Hermes, sandale D&G ultima colecție și… ”curcănel” la pungă)