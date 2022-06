Bianca Drăgușanu i-a făcut o surpriză de proporții fiicei sale, Sofia! Ce primit micuța de 1 Iunie

Bianca Drăgușanu i-a făcut o surpriză de proporții fiicei sale, Sofia, cu ocazia zilei de 1 Iunie. Blondina a dorit ca micuța să aibă parte de o zi extrem de specială, fapt pentru care a ales să îi facă un cadou la care mulți copii visează.

De „Ziua CopiluluI”, Bianca Drăgușanu a dorit ca fetița ei, Sofia, să aibă parte de momente extrem de frumoase. Zis și făcut! Chiar dacă nu au ales să iasă, pentru moment, din casă și să meargă să se plimbe împreună, blondina a decis să îi comande un tort colorat, cu tematică, așa cum îi place micuței.

Bianca Drăgușanu i-a comandat fiicei sale un tort cu două etaje, în nuanțe de roz și cu o pisică albă pe el. De asemenea, blondina a optat și pentru perle aurii și funde roz.

Cum a reușit Bianca Drăgușanu să slăbească 30 de kilograme în 6 luni

Bianca Drăgușanu s-a confruntat și ea cu oscilații de greutate, mai ales în perioada adolescenței. Și, de atunci, blondina a făcut multe sacrificii pentru a arăta „țiplă”. Aceasta a reușit să slăbească 30 de kilograme în doar șase luni.

”Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme”, declarase Bianca, în cadrul unei emisiuni TV.

Sursă foto: Instastory, captură video Youtube