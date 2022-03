Dieta minune a Biancăi Drăgușanu. Cum a reușit vedeta să slăbească 30 de kilograme în doar 6 luni

Bianca Drăgușanu a avut probleme cu greutatea în adolescență. Vedeta a decis să își creeze propria dietă pentru a scăpa de kilogramele în plus. Care este secretul blondinei pentru o siluetă suplă?

Bianca Drăgușanu nu se ascunde și mereu recunoaște că apelează destul de des la operații estetice. Pe lângă faptul că a urmat o dietă proprie și a reușit să scape de 30 de kilograme, vedeta apelează și la specialiștii în remodelare corporală.

Bianca Drăgușanu a slăbit 30 de kilograme în 6 luni

În perioada adolescenței, Bianca Drăgușanu a făcut foarte multe sacrificii pentru a avea o siluetă de invidiat. De la 90 de kilograme, blondina a reușit să slăbească mai mult de 30 de kilograme în 6 luni.

”Am făcut eforturi foarte mari să ajung în forma fizică de acum. Am ţinut regim. Aveam în jur de 90 de kilograme. Cred că a fost o dereglare hormonală. De la 17 ani, până pe la 20 am fost mai pufoasă. Terminam liceul şi eram cea mai masivă persoană. Eram un munte de om. Bătălia cu kilogramele a început în sufletul meu. Nu mă mai simțeam confortabil. În 6 luni am dat peste 30 de kilograme”, a declarat vedete, în cadrul unei emisiuni TV.

Bianca Drăgușanu: ”Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere”

Deși rețeta ei a avut succes, Bianca nu recomandă nimănui să îi urmeze metoda de a slăbi. Vedeta a mărturisit că a depus foarte mult efort fizic și mânca foarte puțin.

”Ce am făcut nu recomand la nimeni. Am ţinut o dietă pe care am inventat-o singură. Mergeam zilnic la stadion, urcam 300-400 de scări, dădeam ture de teren cu celofan şi trening pe mine, la 40 de grade, făceam abdomene… Atât de tare alergam câteodată încât efectiv îmi venea să urlu de durere. Mâncam foarte puţin. Nu săream niciodată peste micul dejun, nu o fac nici astăzi. Mi-am distrus şi stomacul în perioada aceea”, a mai declarat Bianca Drăguşanu.

