Bianca Drăgușanu, o nouă schimbare ce ține de estetică. Trebuie să scoată din buzunar 30.000 de euro

Bianca Drăgușanu apelează la o nouă intervenție în valoare de 30.000 de euro. Vedeta urmează să își schimbe dantura, din nou. Implanturile vechi vor fi schimbate cu unele de ultimă generație.

Queen B. este gata pentru o nouă intervenție și să își îmbunătățească aspectul fizic. Vedeta are grijă de corpul ei și ține foarte mult la felul cum arată atunci când iese pe stradă. Cu toate acestea, nu se uită niciodată la bani și plătește oricât pentru a-și face plăcerile și a fi mulțumită de corpul ei.

VEZI ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU S-A POZAT SEXY DE VALENTINE’S DAY, DAR A LĂSAT LA VEDERE MAI MULT DECÂT AR FI TREBUIT! FOTO

Bianca Drăgușanu: ”Eu am avut niște probleme reale cu dantura”

Blondina are o lucrare dentară realizată la o clinică din Timișoara, iar acum și-a schimbat-o, însă procesul nu este final. Toată această intervenție o va duce undeva la 30.000 de euro.

”Mi-am mai făcut și dinții. Am niște dinți frumoși pentru că am un medic stomatolog bun, iar eu am avut niște probleme reale cu dantura, printre care și o parodontoză”, a dezvăluit Bianca Drăgușanu pe InstaStories.

”Bianca are grijă de fiecare apariție a ei, urmează să meargă la Timișoara ca să-și schimbe fațetele dentare în unele mai noi, rezistente, mai scumpe, să aibă dinți mai frumoși. Ea dă mulți bani pe intervenții, este tot ce contează pentru ea la nivel fizic, ușor narcisistă, dar are și de ce”, a declarat o sursă apropiată blondinei, pentru Click.

Bianca Drăgușanu și-a modificat forma ochilor

Vedeta a avut parte de ultima operație estetică chiar înainte de sărbători. Bianca a apelat la cantopexie, o intervenție care alungește ochii și oferă efectul de „ochi de pisică”.

Apoi, blondina a anunțat că își scoate acidul din buze. În cadrul emisiunii Teo Show, aceasta și-a exprimat nemulțumirea legată de forma și volumul gurii.

”Pentru mine a fost un șoc să mă văd dintr-odată, după aproape 15 ani, când eram obișnuită cu crenvurștii ăia…Pentru că toate s-au făcut așa, eu nu mai vreau să fiu așa, vreau să fiu altfel”, a spus Bianca Drăgușanu, în urmă cu câteva săptămâni.

La nici o săptămână după ce a anunțat că și-a topit acidul hialuronic din buze, Bianca Drăgușanu a anunțat că le reinjectează din nou, însă cu o formă diferită.

”Mă voi opera până în momentul în care voi considera că sunt perfect, că sunt bine și că sunt cum vreau să fiu. Pot face mici îmbunătățiri pe ici pe colo, care să-mi ofere un confort psihic, care să mă facă să mă simt eu bine. Eu fac lucrurile astea pentru mine, nu pentru nimeni altcineva. Asta e, îmi asum”, a mai spus Bianca Drăgușanu, în urmă cu ceva timp.

CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU ȘI-A PUS HAINELE, GENȚILE ȘI PANTOFII DE FIRMĂ LA VÂNZARE. CÂT CERE PE ARTICOLELE DE VALOARE