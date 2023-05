Mai îndrăgostiți ca niciodată sunt Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău! Situația relațională dintre cei doi pare să fie una cât se poate de îmbucurătoare, ei purtându-se destul de drăgăstos unul cu celălalt. Iar problemele prezentatoarei TV cu familia lui Bădălău nu le afectează nici pe departe povestea de dragoste. Dovadă sunt imaginile surprinse de paparazzii CANCAN.RO în urmă cu câteva seri, în incinta restaurantului Mandaloun. Bomba, însă, abia acum vine! Bianca Drăgușanu dă semne de…

Au existat nenumărate scandaluri care i-au avut în vizor pe Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. De la o petrecere la care au asistat Florin Salam și fiului fostului ministru al Economiei, acolo unde Bianca a făcut un scandal un scandal de zile mari, și până la divergențele avute de divă atât cu familia lui Bădălău, cât și cu fosta soție a acestuia, Claudia Pătrășcanu. Totul, însă, nu pare să afecteze absolut deloc povestea de dragoste dintre cei doi. Ei par mai fericiți ca niciodată!

Lucru demonstrat și serile trecute, atunci când Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, însoțiți de încă un cuplu, au mers să servească cina în incinta restaurantului Mandaloun. Paparazzii CANCAN.RO au surprins imagini inclusiv în momentul în care prezentatoarea și iubitul său au părăsit locația. Atunci, Bianca a făcut un gest care poate lăsa loc de interpretări! Cu Gabi Bădălău care o pupa pe frunte și o ținea destul de aproape de el, Bianca Drăgușanu și-a mângâiat, de multe ori, burta. E posibil ca mâncarea servită s-o fi făcut-o pe divă să-și mângâie pântecul, însă există și posibilitatea ca aceasta să fie chiar însărcinată!

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău așteaptă un copil?

E cunoscut faptul că Bianca Drăgușanu își dorește să mai aducă pe lume încă un copil. Ea deja are o fiică din căsătoria cu Victor Slav, pe Sofia, însă prezentatoarea vrea să aibă din nou un bebeluș de care să stea nedezlipită. Și Bianca are dorința încă din perioada în care era căsătorită cu Alex Bodi. CANCAN.RO anunța, în exclusivitate, la sfârșitul anului 2020, că Bianca și musculosul din Mediaș au făcut o serie de vizite la o clinică de inseminare in vitro, iar asta pentru că Alex Bodi și-ar fi dorit cu ardoare ca Bianca să aducă pe lume băieți gemeni. (vezi AICI detalii)

În aceeași măsură, de când s-a înfiripat povestea de iubire dintre Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău, au existat speculații despre cum că aceasta ar fi însărcinată cu fiul fostului ministru al Economiei. Totul, însă, a rămas la stadiul de zvonuri.

