Oficial, Bianca Drăgușanu este în prezent o femeie singură, care își concentrează toată atenția pe creșterea și educația fiicei pe care o are cu fostul soț, Victor Slav, dar pe proiectele în care este implicată. Evident, nu își neglijează nici afacerea pe care o deține, respectiv: atelierul de croitorie. În cadrul unor declarații, ea a făcut mărturisiri sfâșietoare și emoționante, în același timp, despre unul dintre foștii iubiți, care a sprijinit-o enorm atât pe vremea când erau împreună, cât și după ce povestea lor de dragoste s-a sfârșit.

Citește și: Adi Cristea a făcut publice mesajele! Cum l-a trădat Bianca Dragușanu pe Victor Slav în ziua nunții

Bianca Drăgușanu, mesaj sfâșietor pentru fostul iubit: “Cât mă dor jignirile şi trădările”

Nu mai e un secret pentru nimeni că, în trecut, Bianca Drăgușanu și Cătălin Botezatu au format un cuplu timp de un an. Deși, nu le-a fost sortit să rămână împreună întreaga viață în calitate de parteneri, ei sunt buni prieteni. Și, când fosta prezentatoare a fost criticată și jignită pentru situațiile în care a fost sau deciziile pe care le-a luat, designerul i-a luat mereu apărarea. De altfel, în cadrul unui interviu, frumoasa vedetă a dezvăluit că acesta i-a fost mereu alături, a susținut-o și a îndrumat-o cu sfaturi foarte bune în momentele în care jignirile și trădările o copleșeau.

“De la Cătălin Botezatu am avut foarte multe de învăţat! Dincolo de iubit, mi-a fost mentor şi mi-a explicat cum trebuie să mă comport în lumea aceasta a showbiz-ului, unde de foarte multe ori am fost rănită, atacată şi terfelită fără motiv. Este adevărat că am plâns pe umărul lui Cătălin, întrucât îmi era foarte greu să accept răutăţile gratuite la adresa mea, iar el m-a sprijinit de fiecare dată. A văzut cu adevărat ce se întâmplă în sufletul meu, cât mă dor jignirile şi trădările. Poate tocmai de aceea îl respect mult, îl apreciez în mod deosebit şi mereu am să găsesc cuvinte frumoase la adresa lui. A fost şi va rămâne un om special în viaţa mea şi îi mulţumesc pentru că am văzut că mă susţine mereu. De multe ori a fost singurul, deşi mă aşteptam şi la alţii”, a declarat Bianca Drăgușanu într-un interviu acordat în urmă cu ceva timp.

Citește și: Bomba in Romania! Cu cine se zvoneste ca s-a cuplat Bianca Dragusanu! Lovitura primita de Alex Bodi

De altfel, și Cătălin Botezatu vorbește foarte frumos despre cea care i-ar fi plăcut să-i devină soție, așa cum a mărturisit în trecut: “Să vă spun ceva şi ştiţi că eu nu mint! Bianca Drăguşanu nu este materialista, cum spun toţi. Va zic clar, dacă era materialistă, puncta la nivel de miliardari, oameni cu avioane private iahturi, stiu eu ce vorbesc. Mulţi şi-au dorit şi ar fi dat orice să fie cu ea, dar Bianca i-a refuzat fără să clipească. Şi pe mine m-a iubit pentru ceea ce sunt, nu pentru faimă. Îmi pare rău că este catalogată «femeie uşoară». Nu e aşa, pur şi simplu nu a avut noroc. A investit sentimente şi încredere în bărbaţi care nu o merită sau care nu voiau ceva serios de la ea. Daca o femeie a fost cu zece bărbaţi asta nu înseamnă că e c…ă. E aşa dacă le-a cerut bani după nopţile de dragoste”.

Bianca Drăgușanu a fost căsătorită cu Victor Slav, dar au divorțat

Bianca Drăguşanu s-a născut pe 6 martie 1982 în Hunedoara. Ea şi Victor Slav s-au cununat civil pe 6 septembrie 2013, la Starea Civilă a Sectroului 3 din Bucureşti. Nunta au făcut-o pe 29 septembrie 2013, iar naşi au fost Nicoleta Luciu şi soţul ei Zsolt Csergo. La câteva luni după ce au devenit soţ şi soţie, în 2014, ei au divorţat.

Ulterior, Bianca Drăgușanu și Victor Slav şi-au reluat relaţia în secret, după care blonda a făcut totul public. Vedeta i-a dăruit o fiică prezentatorului TV. Sofia Natalia a venit pe lume pe 26 septembrie 2016. Bianca Drăgușanu are și un atelier de croitorie, de unde ies adevărate capodopere vestimentare. La sfârșitul lunii iulie 2018, vedeta și-a încheiat colaborarea cu postul de televiziune Kanal D, astfel că nu mai prezentă emisiunea “Te vreau lângă mine”. Ea a fost înlocuită de Andreea Mantea.

La scurt timp după ce a pus punct relației cu britanicul milionar Tristan Tate, fosta prezentatoare și-a găsit fericirea în brațele afaceristului Alex Bodi. Relația lor a durat puțin peste trei luni, iar înainte de Revelion ei s-au despărțit.