Vremurile au evoluat, iar doamnele din ziua de azi sunt preocupate, în primul rând, de crearea unei cariere stabile. Așadar, întârzie momentul formării unei familii complete și ajung să aducă pe lume un copil chiar și la vârsta de 40 de ani. Este și cazul mai multor celebrități din România, precum: Gabriela Cristea, Simona Gherghe, Nadia Comăneci, Alessandra Stoicescu și, nu în ultimul rând, pe listă ar fi apărut Bianca Drăgușanu.

Blondina cu forme de invidiat ar fi pe cale să devină, din nou, mamă, după ce, în urmă cu cinci ani, a născut-o pe Sofia. Bianca Drăgușanu și iubitul ei, Gabi Bădălău, ar încerca să păstreze însă secretul sarcinii.

Experiența de acum cinci ani a Biancăi Drăgușanu

Fosta prezentatoare nu a lăsat, de altfel, nici ca prima sarcină să îi afecteze corpul atent sculptat, întrucât a reușit, într-un timp foarte scurt, să revină la forma inițială.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume, a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea că eu am avut o sarcină «fake» și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura XS și burta dispăruse instant.

Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid și să nu am timp de depresie. Am avut tot felul de probleme.

În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio poziție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci. Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți și le-am spus ce am nevoie să facă”, spunea Bianca, acum ceva vreme, în emisiunea „În oglindă”.