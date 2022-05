Bianca Drăgușanu este însărcinată în două luni! Blondina va deveni mămică pentru a doua oară

Este fericire mare în viața Biancăi Drăgușanu! Blondina este însărcinată în două luni. Aceasta va deveni mămică pentru a doua oară.

Fericire mare în viața Biancăi Drăgușanu! Blondina urmează să devină mămică pentru a doua oară. Aceasta este însărcinată în două luni, potrivit Spynews.ro. Gabi Bădălău va deveni și el, din nou, tătic.

Potrivit informațiilor, Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău își doresc de mult timp să devină, din nou, părinți. Iar astrele pare că s-au aliniat în viețile lor, căci blondina este însărcinată în două luni! Chiar dacă sunt discreți cu această veste, Bianca Drăgușanu a fost văzută, în urmă cu o săptămână, la o clinică privată din zona Pipera. Iar, potrivit surselor, aceasta ar fi făcut, de fapt, o vizită medicului ginecolog.

Bianca Drăgușanu, declarații despre sarcina cu Sofia

După ce a adus-o pe lume pe Sofia, aceasta arăta de parcă nici nu a fost însărcinată, motiv pentru care au apărut numeroase zvonuri. Vedeta a declarat că în timpul sarcinii a avut cea mai grea perioadă din viața ei, fiind o femeie hiperactivă. Timp de două luni, după ce a născut, aceasta nu a dormit deloc, dar fostul soț i-a fost alături.

„În momentul în care Sofia a venit pe lume a fost o nebunie națională. Toată lumea spunea că eu am avut o sarcină ”fake” și că am avut o mamă surogat, pentru că eu a treia zi am ieșit din spital într-un corset măsura XS și burta dispăruse instant. Aici a fost nivelul ambiției mele după sarcină, să mă refac foarte rapid și să nu am timp de depresie. Am avut tot felul de probleme. În ultimele 2 luni nu mai poți să dormi, nu-ți găsești nicio pozitție, mâinile umflate, picioarele la fel, te doare spatele, nu poți să te îmbraci.

Nu am fost singură, am avut familia lângă mine, fostul meu soț era lângă mine. I-am aliniat pe toți și le-am spus ce am nevoie să facă”, a explicat Bianca Drăgușanu în emisunea prezentată de Mihai Ghiță.

Sursă foto: captură video Youtube