Bianca Drăgușanu este, indubitabil, una dintre cele mai controversate și disputate prezențe feminine din showbiz, devenită celebră atât datorită aspectului de bombă sexy, cât și replicilor tăioase care au consacrat-o. Unii o știu încă de la începuturi, din celebrele imagini difuzate în 1999 la emisiunea „Din Dragoste, cu Mircea Radu”. Pe atunci, Bianca avea doar 17 ani și un început promițător „pe sticlă”. Ulterior, aceasta a „comis” multe acțiuni demne de ispravă. A fost și asistenta lui Capatos, a pozat și în Playboy și s-a afișat la brațul mai multor bărbați celebri. Unii i-au crescut nivelul de faimă, pe alții chiar ea i-a adus în atenția publicului.

În interviul acordat în exclusivitate pentru CANCAN.RO, Bianca Drăgușanu a făcut lumină, explicând cine este cel care i-a adus statutul de divă, atât în propria accepțiune, cât și în cea a publicului, care a cunoscut-o drept „blonda lui Bote”.

Ei bine, da! Cel căruia fosta prezentatoare TV îi datorează atenția presei este nimeni altul decât designerul Cătălin Botezatu, care în anul 2009 făcea cunoștință oamenilor cu un manechin misterios, pe nume Bianca.

“Eu nu consider că am ghinion în dragoste”

Cătălin Botezatu și-a declarat în repetate rânduri dragostea pe care i-a purtat-o Biancăi Drăgușanu, cea alături de care a împărțit bune și rele pentru puțin timp. Blonda era deja manechin, a luat castingul prezentării lui Cătălin Botezatu și de acolo destinul i s-a așezat. Modelul a știut întotdeauna ce a vrut și a făcut aproape orice pentru a-și atinge scopul.

S-a iubit pe bune cu designerul, dar l-ar fi și folosit. Amândoi o recunosc, spune blonda, pentru că, de fapt, ar fi fost vorba despre un schimb reciproc avantajos.

Pentru mult timp, primele pagini ale ziarelor, dar și emisiunile televizate o aveau protagonistă pe „Bianca lui Bote”, care a știut să profite la maximum de atenția acordată. Manechinul a implementat ușor-ușor până și conceptul de asistentă TV, în emisiunea lui Dan Capatos, până a devenit una dintre cele mai curtate femei din România.

Acum, Bianca vorbește deschis și asumat despre trecutul său alături de designer, precum și despre viața amoroasă „la zi”.

„Fără doar sau poate, omul care m-a adus pe mine în punctul acela să apar în prezența publicului, a fost Cătălin Botezatu. Eu am devenit o Bianca și Bianca, în momentul în care am fost văzută la brațul lui.

El a fost omul care m-a adus în fața presei! Eu nu consider că am ghinion în dragoste, eu consider că am ce vreau eu să am, când nu mă mai regăsesc, eu plec! Viața este ca o călătorie, nimic nu e pentru totdeauna.

Nici dragostea nu e pentru totdeauna, nici nimic! Am avut momente în viața mea când credeam că este pentru totdeauna. Diamantele sunt pentru totdeauna!”, spune Bianca Drăgușanu.

(NU RATA: BLONDINA E BUNĂ ÎMBRĂCATĂ, DAR MERGE ȘI… DEZBRĂCATĂ! FEREASCĂ, CE POSTERIOR ARE BIANCA)

„Pe ea o cheamă Slav, dar spune că o cheamă Drăgușanu!”

Pe lângă aparițiile publice, vacanțele exotice și afacerile de care se ocupă, Bianca Drăgușanu este și un părinte model pentru fetița pe care o are cu Victor Slav.

Cele două au o relație specială, spune Bianca, întrucât pare deja să își pregătească fiica pentru atenția de care s-a bucurat însuși manechinul: „O și las să facă ce vrea, dar când e momentul să o cert sau să mă impun, eu sunt singura persoană de care ea ține cont. Nu ține cont de tatăl ei, de bunica ei, singurul om care o poate controla sunt eu.

Și până la urmă, eu sunt genul de mamă pe care nu o interesează sfaturile, atâtea sfaturi mi-au venit și când am fost gravidă, și atâtea sfaturi îmi vin și acum de la mame de copii, singurele mame din univers, mamele astea perfecte, care vin ele să îmi spună mie cum să fiu mamă.

«Fuck off, i don’t fucking care!» Să îți crești copilul e ceva în instinct. Eu știu exact ce e mai bine pentru copilul meu!”

Pe lângă creșterea exemplară de care beneficiază, Sofia își însușește și numele mamei, de care este foarte mândră, aspect confirmat de către Bianca: „Se mândrește și o aud deseori spunând, mai vine curierul la ușă, mai lasă câte un pachet și spune: «Eu sunt Natalia Sofia Drăgușanu!» Pe ea o cheamă Slav, dar ea spune că o cheamă Drăgușanu! «Eu sunt fetița Biancăi Drăgușanu!» E un fel de prezentare, eu cred că mama o învață. Peste tot pe unde merge se mândrește cu chestia asta!”, ne-a mai declarat Bianca Drăgușanu.

(CITEȘTE ȘI: BIANCA DRĂGUȘANU NU GĂTEȘTE, NU PLĂTEȘTE, CI DE-A GATA ÎI PRIMEȘTE! “COZONACUL VINE TOT TIMPUL LA PACHET CU CAȘCAVAL!”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.

Sursă foto: @biancadragusanu18