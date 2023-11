Bianca Drăgușanu, oprită de poliție și testată cu aparatul drugtest! Vedeta a încălcat legea: „Am fost amendată și...”

Crește numărul vedetelor prinse pe picior greșit în trafic. De această dată cea care a fost oprită de oamenii legii a fost Bianca Drăgușanu. Diva a călcat pe bec și a plătit pentru asta. Mai mult, blondina a fost pusă și în fața testului antidrog. Ce a indicat rezultatul testului și cu ce sancțiune s-a ales blondina?

Astăzi, Bianca Drăgușanu a avut o întâlnire cu poliția în trafic. Vedeta nu a respectat regulile de circulație, așa că a fost imediat trasă pe dreapta. Blondina a fost cercetată de oamenii legii, care au pus-o și să facă testul antidrog. După ce și-a reglat conturile cu poliția, diva a povestit în mediul online tot ce i s-a întâmplat.

Bianca Drăgușanu, oprită de poliție în trafic

Bianca Drăgușanu le-a dezvăluit fanilor din mediul online că a încălcat legea și a plătit pentru asta. Mai exact, blondina a mărturisit că a fost oprită de către poliție în trafic, iar în urma greșelii pe care a făcut-o a fost amendată și a primit și câteva puncte penalizare.

Mai mult, vedeta a mărturisit că a fost supusă și testului antidrog. Bianca Drăgușanu le-a povestit internauților că testul a durat mai bine de 10 minute, iar la final rezultatul a fost unul negativ. Diva a spus că nu avea nicio emoție că rezultatul o să fie altul, asta pentru că de ani de zile duce o viață cât se poate de sănătoasă și nu este adepta consumului de substanțe interzise.

De asemenea, Bianca Drăgușanu a mai subliniat că susține campania antidrog demarată de poliție. Diva a declarat că această campanie este îndreptată în special către persoanele publice, iar acest lucru i se pare cât se poate de benefic.

„Vreau să vă spun că am fost oprită de poliție și am văzut că s-a pornit o campanie antidrog pe care o susțin. Bineînțeles că nu am fost oprită de poliție pentru că sunt un cetățean corect și bun … Am fost oprită de poliție pentru că am încălcat niște reguli. Am fost amendată, dar nu asta mă doare cel mai tare. Am primit și niște puncte și mi s-a făcut și testul antidrog. Știți că acolo sunt mai multe substanțe.

Ok, am fost testată antidrog, a durat vreo 10 minute acest test pe care nu l-am mai făcut niciodată.(…) Această campanie antidrog pe care eu o susțin, se pare că funcționează destul de bine și se pare că vizează în special persoanele publice, ceea ce nu este un lucru rău.(…) Nu consum niciun fel de substanțe care să-mi modifice starea, energia sau viața.

Am făcut testul antidrog care a durat mai bine de 10 minute. (…) Acest test antidrog, nu se testează doar cocaina, cannabis, ci și substanțele antidepresive, sunt vreo 10 substanțe. Ce credeți? A ieșit negativ. Normal că a ieșit negativ, nu am avut niciun fel de emoție. Sunt mândră de mine pentru că am un stil de viață sănătos, consider că Poliția Română își face treaba exact așa cum trebuie, într-un mod civilizat, cu o abordare profi”, a spus Bianca Drăgușanu, în mediul online.

