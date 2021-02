Bianca Drăgușanu, primele declarații după dezvăluirile făcute de menajera lui Alex Bodi despre bătăi: “Pot dovedi că minte”

Bianca Drăgușanu a acceptat astăzi să ofere un interviu în legătură cu dezvăluirile făcute de menajera lui Alex Bodi despre bătăile pe care le-a primit de la fostul soț. Celebra blondă este extrem de furioasă pe angajata milionarului, despre care a susținut că minte și a subliniat că are dovezi în acest sens.

Bianca Drăgușanu tună și fulgeră la adresa menajerei lui Alex Bodi

Menajera afaceristului din Mediaș a negat că a ajutat-o pe Bianca Drăgușanu să evadeze din vila acestuia și a mărturisit că nici nu a văzut-o cu fața și corpul plin de vânătăi.

“Minte cu desăvârșire, iar eu am dovezi ale faptului că minte cu desăvârșire. Așa cum bănuiam de la început că ea va avea tendința să mintă, eu am dovezile prin care pot dovedi că minte. Repet, am dovezi foarte clare, foarte precise și foarte exacte, cu data și ora exactă și cu detalii ale faptului că această femeie minte”, a declarat fosta prezentatoare într-un interviu acordat la Antena Stars.

Nu rata: Bianca Drăgușanu își asumă că a greșit față de Gabi Bădălău! Declarația de iubire pe care i-a făcut-o în public

Bianca Drăgușanu, decisă să o dea judecată pe menajera fostului soț?

Îndrăgita creatoare de modă a mai spus că, în cazul în care menajera lui Alex Bodi va continua să spună lucruri neadevărate, este decisă să o cheme în instanță.

“Dacă va continua să mintă, probabil i se va întocmi un dosar de mărturie mincinoasă pentru că eu am dovezi că ea minte. Îmi pare foarte rău că minte, pentru că se va vedea pusă în fața unui judecător, în fața căruia va trebui să spună adevărul, iar, dacă nu va spune adevărul, se va alege cu mărturie mincinoasă, dosar penal pentru asta. Așa că toată lumea să meargă pe dovezi și pe adevăr”, a mai precizat Bianca Drăgușanu, conform sursei citate mai sus.

Vezi și: Schimb de replici dur între Bianca Drăgușanu și Claudia Pătrășcanu: “Ea nu știe să facă nimic!” / “Pe unde trece, se usucă totul”

Bianca Drăgușanu și Alex Bodi au divorțat în primăvara lui 2020