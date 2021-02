Menajera lui Alex Bodi rupe tăcerea! Ce a putut să spună despre bătăile pe care Bianca Drăgușanu le-ar fi încasat din partea afaceristului: „Mi-am văzut de treabă”

După ce Bianca Drăgușanu a făcut publice mai multe fotografii în care apare snopită în bătaie, menajera lui Alex Bodi a vorbit despre așa-zisele „chinuri” pe care vedeta le-ar fi primit, de la Alex Bodi.

Menajera lui Alex Bodi a vorbit despre bătăile pe care Bianca le-ar fi primit, din partea afaceristului din Mediaș. Femeia a declarat la Antena Stars că nu a văzut nici urmă de violență în casa fostului soț al blondinei și nici nu a ajutat-o să evadeze din locuința lui.

„Realitatea e cu totul alta. Nu am ajutat-o nici să evadeze, nu am văzut bătăi. Eu nu am văzut-o să o bată. De față cu mine, nu. Ei au venit împreună și s-au auzit ceva discuții, dar nicidecum bătăi. Eu nu am văzut bătăi. Au venit împreună de undeva ei doi. Nu știu dacă era o atmosferă tensionată, pentru că eu având treabă nu am stat să mă uit la ei. M-au salutat și mi-am văzut de treabă în continuare”, a declarat menajera lui Alex Bodi.

Menajera lui Alex Bodi a auzit niște discuții „mai aprinse” între cei doi

După ce a declarat că nu a văzut nicio bătaie în casa lui Alex Bodi, menajera afaceristului a mai mărturisit că nu a sesizat nici măcar vreo vânătaie sau vreo lovitură pe trupul Biancăi. Cu toate acestea, femeia a mărturisit că a auzit niște discuții „mai aprinse” între ei, pe care nu le-a băgat în seamă.

„Nu m-am uitat să văd dacă are urme sau nu are Bianca, doar au auzit apoi discuții. Într-adevăr, am ieșit, am văzut că sunt discuții mai aprinse și mi-am văzut în continuare de treabă. Nu știu în ce constau discuțiile. Ceartă ca între îndrăgostiți, asta era, gelozii… Acesta era motivul. Nu am auzit nicio palmă și niciun pumn. Pe mine mă deranja contextul discuțiilor, că se discuta puțin mai aprins și mai vulgar. Amândoi… mai mult pe ea o auzeam. Bianca era destul de nervoasă și de recalcitrantă”, a mai spus ea.