Gabi Bădălău “își negociază” împăcarea cu Bianca Drăgușanu? Gestul romantic pe care l-ar fi făcut milionarul în ziua de Dragobete: “Însemni totul pentru mine”

Bianca Drăgușanu i-a făcut pe unii dintre fanii ei să creadă că fostul iubit a început “negocierile” pentru împăcarea lor! Totul a pornit de la un gest extravagant pe care Gabi Bădălău l-ar fi făcut față de fosta prezentatoare de la Kanal D… Imaginile cu dovada romantică au fost făcute publice chiar de afaceristă.

Gabi Bădălău încearcă “să își cumpere” iertarea de la Bianca Drăgușanu?

Astăzi, când este sărbătorit Dragobetele, ziua iubirii pentru români, Bianca Drăgușanu a primit un buchet uriaș cu lalele albe. Fericită pentru surpriza de care a avut parte, ea a făcut o filmare scurtă în timp ce atinge superbele flori și a selectat din melodia “Parte din tine”, lansată de DJ Project & Roxen următoarele versuri: “N-am spus ce am simțit de-atâtea ori/ Cum poți, să însemni totul pentru mine / Tu, pictează-mi umbra ta pe pielea mea”.

La scurt timp după ce a postat înregistrarea, diva a publicat pe Instagram poza de mai jos, iar la descrierea ei a notat: “Blessed #bestisyettocome (n.r.: Binecuvântată #CeEMaiBunUrmeazăSăVină)”. Rămâne de văzut dacă fosta prezentatoare l-a iertat sau nu pe controversatul afacerist, pe care îl suspecta că o place, de fapt, pe Iulia Sălăgean.

Nu rata: Claudia Pătrășcanu o desființează pe Bianca Drăgușanu, după declarațiile pe care blonda le-a făcut la XNS: “Ființa aceasta e un nimeni”

Bianca Drăgușanu, despre nunta cu Gabi Bădălău

“În momentul de față chiar cred că trăiesc cea mai frumoasa perioadă a vieții mele. Am plecat singură în vacanță și, de acolo, am plecat cu cineva într-o vacanță. O lună de zile am stat doar într-o vacanță. Nu a fost ceva planificat. (…). Mi se întâmplă exact ce-mi doresc să mi se întâmple și sunt fericită. Nu-mi găsesc cuvintele să mă exprim. Există cineva în viața mea care mă face foarte fericită, da, este adevărat. Da, mă mărit. A treia oară o să fie cu noroc. E clar că o să mă mărit”, a declarat fosta prezentatoare în cadrul emisiunii “Teo Show” la finalul lunii trecute.