Bianca Drăgușanu, pusă la zid de Teo Trandafir după ce s-a plâns că a primit o amendă de 200 de lei: ”Mașina ta costă 250.000 de euro”

Bianca Drăgușanu a fost protagonista unui moment neașteptat, după ce a primit o amendă de 200 de lei pentru parcare neregulamentară. Nemulțumită de sancțiune, vedeta a decis să își exprime revolta pe rețelele de socializare, unde le-a povestit fanilor pățania sa. Conform declarațiilor făcute în mediul online, blondina și-ar fi parcat mașina într-o zonă unde nu a plătit taxa de staționare, fapt ce a atras atenția autorităților.

Deși suma nu pare una considerabilă, ținând cont de valoarea mașinii de lux pe care Bianca o conduce, reacția sa a fost una vehementă, criticând dur sancțiunea. Atitudinea sa a fost însă întâmpinată cu reacții amestecate, inclusiv din partea colegelor de breaslă. Iată ce a spus Teo Trandafir despre amenda primită de blondină!

În emisiunea „Follow Us” de pe Kanal D, Teo Trandafir și Ilinca Vandici au abordat subiectul într-o notă ușor ironică. Ambele prezentatoare și-au exprimat surprinderea față de revolta Biancăi, punând accent pe valoarea mașinii sale, estimată la aproximativ 250.000 de euro. Teo Trandafir a subliniat că sancțiunea primită nu este una semnificativă în raport cu bunurile vedetei și nu ar trebui să o deranjeze atât de tare.

„S-a supărat Bianca Drăgușanu și eu n-am înțeles de ce s-a supărat. Ea are o mașină evaluată de specialiști la 250 de mii de coco. Când ai o mașină de 250 de mii de coco ce faci cu ea? Bravo! Trebuie s-o parchezi. Ca s-o parchezi, trebuie să găsești un loc în București, ceea ce este contradicție în termeni, adică ori București, ori loc de parcare, trebuie să te hotărăști.

Fata a parcat mașina, se duce unde are treabă și, când se întoarce, amendă. Cât credeți? 200 de lei. Și așa s-a supărat și așa s-a necăjit. Au venit polițiștii și au verificat locurile de parcare și nu era locul ei. Din moment ce mașina ta costă 250.000 de euro”, a spus Teo Trandafir despre amenda Biancăi Drăgușanu.