Bianca Drăgușanu s-a rugat la icoana făcătoare de minuni adusă de pe muntele Athos: ”Orice minune e binevenită în viața mea”

Chiar dacă, în aparență, Bianca Drăgușanu pare o femeie independentă, care nu se duce foarte des la biserică, se pare că aparențele sunt înșelătoare.

Blondina a declarat, recent, că ea se duce des la biserică, chiar la slujba de duminică, și nu de puține ori este însoțită de Sofia, fiica ei și a lui Victor Slav. Ba mai mult, Bianca Drăgușanu s-a rugat la icoana făcătoare de minuni, aflată la chiar biserica ridicată de Gigi Becali, în Pipera și pe care acesta a adus-o de pe Muntele Athos.

”Eu am un obicei de a merge duminica la biserică și întâmplător eram la o biserică unde am botezat-o pe Sofia, în apropierea casei mele. Am văzut și eu icoana, dar n-am știut că este acolo. Iți dai seama ce minuni o să mi se întâmple de azi înainte… Viața mea este o minune de altfel, iar una din miniunile din viața mea e Sofia. Iar pentru că eu sunt un om bun consider că o să-mi apară curând miniuni în viața mea, orice minune e binevenită”, a declarat Bianca Drăgușanu la Antena Stars.

Bianca Drăgușanu își mai dorește copii

Întrebată dacă mai vrea să aibă un copil, Bianca Drăgușanu a răspuns afirmativ, precizând că și-ar dori chiar zece. Însă, momentan, nu se mai vede în postura de mamă.

”Zece copii îmi doresc. Orice minune e binevenită în viața mea, așa că o aștept, nu mi-am făcut genul ăsta de planuri, dar dacă va apărea, cu siguranță voi spune da și voi îmbrățișa cu drag. Își dorește o surioară, asta pot să spun sigur și avem tot mai des discuții de genul acesta. Nu pot să-mi imaginez momentan, pentru că na, nu știu, nu m-am gândit cum o să fie, dacă o să fie…”, a mai spus Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, pregătită să pună bazele unei noi idei de afaceri

Choar dacă își crește fetița singură, Bianca Drăgușanu este și o prosperă femeie de afaceri, care îi merg foarte bine, După ce a atras atenția tuturor în momentul în care a anunțat că și-a achiziționat un apartament în Dubai din cauza „nervilor”, Bianca Drăgușanu a oferit și o explicație pentru asta. Se pare că fosta soție a lui Victor Slav își dorește să pună bazele unei afaceri în domeniul imobiliar, tocmai de aceea va închiria apartamentul pe care îl deține tuturor celor care își doresc să aibă parte de o vacanță frumoasă alături de partener.

„Am fost în Dubai, am vizitat apartamentul, o să fie gata în decembrie. Atunci o să primesc cheile. De Revelion o să fiu acolo. O să fie și casă de vacanță, dar mai mult o să-l închiriez. Facem bani. Banii vin la mine, nu pleacă”, a declarat Bianca Drăgușanu pentru Ego.ro.

Deoarece iubește Dubaiul atât de mult, Bianca s-a hotărât să își extindă și afacerea cu haine peste hotare, deschizându-și un showroom în orașul pe care îl vizitează de câte ori are ocazia.

„În curând o să-mi mut și afacerea cu haine în Dubai. Am pornit niște demersuri, am niște cunoștințe și am început să mă interesez. Îmi doresc asta foarte mult și voi reuși.Chiar dacă viața mea pare așa ca din filme și că o ard numai pe lux și opulență, eu am zile când mănânc în mașină”, a mai adăugat diva, potrivit sursei menționate anterior.

Foto: Instagram