Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au bifat încă o despărțire? Greșeala “costisitoare” pe care ar fi făcut-o controversatul milionar | VIDEO

“Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au bifat încă o despărțire?” – este întrebarea pe care o au fanii celor doi în minte, după ce au observat postările lor recente de pe social media. Îngrijorările susținătorilor vin la scurtă vreme după ce a apărut înregistrarea în care controversatul milionar jignea o femeie, despre care el a negat că ar fi fosta prezentatoare de la Kanal D. Claudia Pătrășcanu l-a contrazis pe tatăl fiilor săi.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău s-au despărțit înainte de nuntă?

Celebra blondă și Gabi Bădălău nu au sărbătorit Învierea Lui Iisus Hristos împreună, potrivit Antena Stars. În timp ce afaceristul a plecat în Italia, Bianca Drăgușanu a rămas în România alături de fiica, mama și sora ei; Oana Drăgușanu s-a mutat împreună cu copiii și soțul la marginea Bucureștiului în urmă cu câteva săptămâni și locuiește aproape de Alex Bodi.

În plus, în ultima vreme, atât fosta prezentatoare de la Kanal D, cât și Gabi Bădălău au publicat mesaje cu tâlc, iar unele dintre ele sunt, pe alocuri, “înțepătoare”. După cum puteți vedea în galeria foto a articolului, fiul fostului senator Niculae Bădălău a încărcat pe IG Story un clip în care un cunoscut preot afirmă următorul gând: “A posti înseamnă a sătura pe celălalt nu de ura ta, ci de dragostea ta”.

Pe de altă parte, Bianca Drăgușanu a distribuit și ea un video cu tâlc, respectiv cel de mai jos. Pe imaginile din filmare apare următorul mesaj scris în limba engleză: “5 Ways A Woman Needs To Feel Protected: 1. Spiritually, 2. Emotionally, 3. Physically, 4. Financially, 5. Mentally” care se traduce astfel: “Cinci modalități de care o femeie are nevoie ca să se simtă protejată: 1. Spiritual, 2. Emoțional, 3. Fizic, 4. Financiar, 5. Mental”.

Afacerista și Gabi Bădălău și-au început relația la finalul anului trecut și, până în prezent, ei au bifat câteva despărțiri.

Fosta prezentatoare de la Kanal D, despre relația cu Gabi Bădălău

În timpul unor declarații făcute în urmă cu câteva săptămâni, Bianca Drăgușanu a vorbit la superlativ despre Gabi Bădălău care nu a semnat încă actele de divorț; el și Claudia Pătrășcanu au doi băieți pentru custodia cărora se luptă.

“Suntem doi oameni maturi și cred că e mai normal să nu dau detalii despre anumite lucruri. Viața este imprevizibilă. Starea mea actuală este cea pe care o vezi. Sunt fericită, implinită. Nu sunt singură, evident. Îmi place treaba asta cu du-te vino. El este un om foarte frumos. Despre noi nu aș avea ce să zic pentru că nu este cazul și nici momentul.

De multe ori mă calmează, de multe ori nu. Este foarte diferit și este foarte inteligent, este foarte înțelegător. Este un om cu care îmi place să petrec timpul. Ar fi prea devreme să existe un inel, dar nu cred că ar fi contextul potrivit. Totul este posibil. A treia oară când o să mă mărit o să fie cu noroc!”, a declarat Bianca Drăgușanu în cadrul unui interviu oferit la o emisiune de la Antena Stars.

Sursa foto: Facebook & Instagram Stories