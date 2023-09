Bianca Drăgușanu și Victor Slav s-au reunit de dragul Sofiei. Micuța a început clasa întâi

Astăzi a fost prima zi de școală, așa că elevii s-au trezit de dimineață, și-au luat ghiozdanele și au pășit încrezători în noul an școlar. Alături de aceștia, cu poate mai mari emoții decât cei mici, au stat și părinții, care și-au însoțit copiii la festivitatea de deschidere. Același scenariu s-a aplicat și în cazul Sofiei, fetița Biancăi Drăgușanu și a lui Victor Slav. Cei doi părinți au stat alături de fiica lor în prima zi de școală și mari emoții i-au încercat.

În urmă cu ani de zile, Bianca Drăgușanu și Victor Slav formau un cuplu, cei doi s-au căsătorit, însă relația lor s-a destrămat rapid. În urma poveștii lor de dragoste a apărut Sofia, iar acum aceasta a ajuns în clasa I. Micuța a avut astăzi parte de prima zi de școală, iar părinții i-au stat alături. Bianca Drăgușanu și Victor Slav și-au dat întâlnire în curtea școlii și au făcut front comun de dragul Sofiei.

„Suntem în clasa I de astăzi”

Chiar dacă de-a lungul timpului au mai avut unele conflicte, Bianca Drăgușanu și Victor Slav au îngropat securea războiului, iar acum cei doi se află în relații foarte bune de dragul fiicei pe care o au împreună. Acest lucru l-au demonstrat și astăzi, când au mers împreună la festivitatea de deschidere a anului școlar.

Micuța Sofia a făcut un pas important, este acum în clasa I, iar părinții i-au fost alături în prima zi de școală. Cei trei au pășit încrezători în curtea instituției de învățământ, iar mai apoi în sala de clasă. Aceștia s-au fotografiat împreună și au distribuit totul în mediul online. Din fotografiile postate, cei trei par o adevărată familie, iar internauții au fost încântați să îi vadă, din nou, împreună. Încântată a fost și micuța Sofia, care a fost mereu cu zâmbetul pe buze și dornică să înceapă cât mai repede cursurile.

„Bună dimineața! Noi suntem clasa 1 de astăzi! Vă dorim începuturi superbe”, a fost mesajul care a însoțit fotografiile publicate de Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu, despre relația cu Victor Slav

După ce s-au separat, relațiile au fost destul de tensionate între Bianca Drăgușanu și Victor Slav. Însă, cu timpul, cei doi au îngropat securea războiului și au decis să rămână în relații bune de dragul fiicei pe care o au împreună. Așa că acum cei doi se înțeleg de minune, iar micuța Sofia a dezvoltat o relație frumoasă și cu partenerii părinților ei.

„Suntem doi oameni maturi, am rămas în limitele unei prietenii să spun, normale, cu respect. Ne respectăm de dragul copilului, nu ştiu foarte multe cazuri la noi, din ce am văzut cam toți se luptă pe pensii alimentare, pe bani, își folosesc copiii ca monedă de schimb, ceea ce e foarte dureros. Copilul are cel mai mult de suferit dintr-un divorț. Ne știm foarte bine, știm fiecare ce are de făcut, la noi nu s-a pus problema.

Cu actuala lui se înțelege bine pentru că ar fi, nu știu, stupid să nu se înțeleagă bine. Eu nu cred că el ar alege vreodată o femeie proastă, numai o femeie proastă nu s-ar înțelege bine cu copilul bărbatului cu care stă în casă. Iar cu Gabi se înțelege foarte bine, sunt prieteni, vorbesc, au secrete, ieșim împreună la masă, avem activități împreună. Am fost la mare împreună, suntem ok”, declara Bianca Drăgușanu, potrivit playtech.ro.