S-a ajuns și la asta! Amenințări pentru Bianca Drăgușanu, de la școala unde învață Sofia: „Să nu se rezume la copilul meu”

Bianca Drăgușanu este o mămică fericită și împlinită. În doar câteva zile, aceasta își va însoți fiica în prima zi de școală și are emoții mari. Sofia a terminat clasa 0, iar acum va păși în clasă I. Până acum, micuța s-a descurcat de minune la școală și nu i-a dat prea mari bătăi de cap mamei sale. Pe de cealaltă parte, vedeta a avut câteva probleme cu unu dintre mămicile de la școală. S-a lăsat cu jigniri și amenințări.

Bianca Drăgușanu este o mămică implicată și mare parte din timp și-l dedică fiicei sale, mai ales în această perioadă în care au demarat pregătirile pentru școală. Micuța Sofia a demonstrat până acum că este o elevă silitoare și nu are mari emoții nici în legătură cu ce o așteaptă în clasa I. Pe de cealaltă parte, mama acesteia nu este la fel de relaxată, mai ales că și-a amintit de un episod în care a avut mari probleme cu mămică unei colege de clasă de-ale Sofiei.

„Să-și vadă de treaba ei”

Recent, Bianca Drăgușanu a dezvăluit că deși fiica ei se înțelege bine cu toți colegii de la școală, în cazul ei lucrurile nu stau chiar la fel. Se pare că blondina a avut câteva probleme cu o altă mămică, iar cele două au avut parte chiar și de o confruntare. Potrivit spuselor vedetei, femeia părea să aibă o problemă generală cu Bianca Drăgușanu și nu ezita să o taxeze.

Mămică adversă lansa adesea în mediul online, sub protecția anonimatului, mai multe mesaje răutăcioase la adresa divei. În cele din urmă, cele două au avut o confruntare, tot în mediul online, din care a reieșit că femeia era deranjată de felul în care Bianca Drăgușanu venea îmbrăcată la școala fiicei sale.

Deși și-au promis și o confruntare în realitate, se pare că femeia nu a avut curajul să se prezinte în fața vedetei, iar aceasta speră ca în noul an școlar să nu mai aibă parte de astfel de evenimente.

„Sofia merge în clasa I, am foarte mari emoții. Știu că o să fie bine, sunt fericită, parcă aș opri timpul în loc că zboară prea repede, crește mult prea repede și nu vreau. O iubesc foarte mult și vreau să rămână mică.

Până în momentul de față m-am confruntat cu o singură situație mai dificilă, am primit câteva mesaje răutăcioase pe Instagram din partea unei mămici care nu a vrut să-și dezvăluie identitatea, care mă jignea și pe mine și pe copilul meu. Am rugat-o frumos că dacă are o problemă să o dezbată cu mine, să nu se rezume la copilul meu. Avea o problemă cu mine la modul general, pentru că eu sunt o persoană publică, nu-i plăcea cum vin eu îmbrăcată în roz să o iau pe fiica mea de la școală și mă jignea.

Mi-a zis că data viitoare vine și mă bate pe umăr la școală când vin să-mi iau copilul și am zis că o aștept, dar nu a îndrăznit. Mi-aș dori să-și vadă de treaba ei și de copilul ei, nu cred că am deranjat-o eu cu ceva sau pe copilul ei”, a declarat Bianca Drăgușanu, potrivit spynews.ro.

