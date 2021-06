Bianca Drăgușanu va suferi, cât de curând, o nouă intervenție chirurgicală estetică. Vedeta a ajuns la Cluj, iar acolo i-a făcut o vizită medicului. Chiar Bianca a povestit ce are de gând să facă pe Instagram.

Bianca Drăgușanu a ajuns la Cluj, cu treburi, dar i-a făcut o vizită și medicului esthetician la care apelează de obicei. Iar acum are de gând să-și schimbe implanturile. Vrea să arate perfect, după cum chia rea a spus. ”Dacă tot am venit la Cluj cu fiica mea, nu puteam să ratez ocazia de a-i face o vizită dnei @dr.alexandra_filip. Am profitat de ocazie și am făcut o consultație la sâni deoarece mă gândesc să îmi schimb implanturile”, a scris Bianca Drăgușanu, pe Instagram, în dreptul fotografiei în care este consultată de medic. (CITEȘTE ȘI: VIDEO | BIANCA DRĂGUȘANU, IPOSTAZĂ CARE I-A REVOLTAT PE FANI. CE A FĂCUT FOSTA ASISTENTĂ TV)

Bianca Drăgușanu, vizită fulger la estetician: își schimbă implanturile!

Și mai are de gând să ”opereze” ceva. ”A început vara și mai de făcut chestii la fața mea, vreau să fiu perfectă. Pe mine nu mă supără nimic, dar cred că se poate și mai bine de atât. Astăzi am nevoie să-mi fac buzele pentru că am cuminte atâtea luni, am spus că o să le topesc și că o să le fac în iarnă pe la început, pe aici pe la mandibulă mai am ceva și botoxul aici în frunte”, a spus Bianca Drăgușanu pe pagina sa de Instagram. (NU RATA: GABI BĂDĂLĂU, SURPRIZĂ DE SUFLET PENTRU BIANCA DRĂGUȘANU DUPĂ CE ȘI-AU NEGOCIAT IAR ÎMPĂCAREA! CE DECLARAȚIE DE IUBIRE I-A FĂCUT DIVA)

Bianca a avut de suferit din cauza unei intervenții pe care și-a făcut-o la nas, cu doar câteva luni în urmă. A rămas cu ochii umflați, dar și cu un cheag de sânge într-unul dintre ei, dar și câteva probleme respiratorii, fapt ce a îngrijirat-o destul de tare. ”Nu am avut probleme cu durerea, ci cu inflamția și cu respirația, lucrul care m-a panicat, am vorbit pe nas”, a spus Bianca Drăgușanu.

Sursa foto: Instagram