Bianca Giurcă, mesaj controversat după ce a primit un cadou de la Radu Vâlcan. Fanii au criticat-o dur: „Nu consider că am fost manipulată”

Bianca Giurcă și Marius Moise sunt unii dintre protagoniștii sezonului șapte Insula Iubirii. Cei doi au mers în Thailanda pentru a își testa relația, care pare că nu durat prea mult. Aceștia au făcut multe lucruri în cadrul emisiunii, iar „Făt Frumos” a ieșit destul de șifonat. Chiar dacă mulți l-au criticat, Bianca Giurcă îi sare în apărare.

Marius Moise s-a numărat printre concurenții care, spun unii, a căzut în ispită încă din momentul în care a ajuns la Insula Iubirii. Comportamentul acestuia a revoltat multă lumea, iar criticile au curs la adresa fermierului. Atracția aproape incontrolabilă pe care a afișat-o pentru femeile frumoase, dar și lipsa de atenție și afecțiune la adresa Biancăi i-au făcut pe mulți să îl judece aspru. Însă, bărbatul are un apărător de nădejde.

Bianca Giurcă sare în apărarea partenerului său

În urma imaginilor apărute la Insula Iubirii, Marius Moise a fost criticat dur de telespectatorii emisiunii. A fost judecat pentru comportamentul și acțiunile sale, dar și pentru felul în care se comportă în relația cu partenera.

Așadar, mulți au fost cei care s-au poziționat în tabăra Biancăi și au vrut să o facă pe această să vadă defectele iubitului său. Chiar și Radu Vâlcan, prin cadoul pe care i l-a oferit, a încercat să sublinieze că un bărbat ar trebui să se comporte altfel cu partenera sa. Deși părea că a învățat lecția, tânăra i-a luat pe toți prin surprindere.

Bianca Giurcă le-a dat peste nas cârcotașilor și i-a luat vehement apărarea celui alături de care a venit pe Insula Iubirii. Tânăra a disecat tot ce s-a spus în emisiune și a concluzionat că ea este personajul negativ din poveste, iar Marius Moise este cel care mereu a încercat să o salveze și să aibă grijă de ea.

„Mi se pare absolut normal să nu mai faci cadouri unei persoane care nu le apreciază și nu le prețuiește. Mi se pare nedrept să sari așa în capul unui om fără să cunoști și partea lui de adevăr. Marius, cum am zis și în emisiunea, este omul care a fost lângă mine indiferent dacă am fost într-o relație sau nu. Care m-a sprijinit și m-a ajutat să devin un om mai bun. Care dacă am simțit că vreau să renunț la facultate, m-a împins de la spate să continui. Dacă am avut vreun viciu s-a luptat cu mine ca să scap de el, care și-a dorit întotdeauna să fiu independentă, ca să nu mai permit cuiva să mă folosească, care mi-a ascultat toate lucrurile dureroase și m-a ajutat să trec peste ele.

Dacă am ajuns să câștig banii pe care îi fac acum, tot datorită lui, pentru că a tras cu dinții de mine să devin un om mai bun. Cu el am plecat prima dată din țară și lângă el am făcut prima dată niște lucruri. Pe care l-a momentul respectiv nu le-am apreciat. Vă gândiți puțin și invers?

Cât să tragi de un om care are mereu tendința să se tragă singur în jos? Mi-a fost iubit, tată, frate, prieten, toate în același timp. Câți dintre voi care îl judecați sunteți dispuși să supliniți toate lipsurile astea la o persoană? Nu consider că am fost manipulată de el absolut nicio secundă, atât timp cât el a încercat doar să mă ajute să evoluez și să nu fiu dependentă de el nici emoțional, nici financiar, ba din contră cred că situația a fost invers de multe ori”, a spus Bianca Giurcă, în mediul online.

