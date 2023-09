Bianca Giurcă s-a tunat după finala Insula Iubirii! La ce intervenție a apelat: ”Am convins-o și pe prietena mea!”

Bianca Giurcă este într-o continuă transformare, după sfârșitul emisiunii Insula Iubirii. Fosta iubită a lui Marius Moise s-a tunat după finala celebrului show de la Antena 1, apelând la o nouă intervenție de înfrumusețare. Nu este pentru prima dată când tânăra ajunge în cabinetul medicului estetician. A dat fericită vestea pe internet și le-a arătat tuturor ce schimbare și-a făcut la nivelul feței.

Bianca Giurcă a fost printre preferatele publicului în timpul emisiunii Insula Iubirii. Încă de când a pășit în competiția de la Antena 1, aceasta a recunoscut că are câteva intervenții estetice: implant mamar, rinoplastie și fațete dentare. Tânăra s-a despărțit de Marius Moise, așa că este într-o continuă transformare. Pentru că a simțit nevoia de o nouă schimbare, fosta concurentă de la Insula Iubirii a dat fuga în cabinetul medicului estetician. Bianca Giurcă și-a pus acid în buze, fără să stea pe gânduri. Foarte fericită de rezultat și de cum arată, le-a arătat tuturor urmăritorilor ei de pe Instagram. După vizita petrecută la medic, aceasta a mers să facă anumite cumpărături pentru casă.

„Gata, mi-am pus, nu pot să vorbesc pentru că am anestezie. Am convins-o și pe prietena mea să își pună. Acum mă duc să îmi cumpăr oale, pahare și furculițe. Gura mea știu că e puțin ciudată, dar e de la anestezie”, a spus Bianca, pe Instagram.

Și pentru că prima dată a pus o poză cu filtru, iar buzele ei păreau imense, în opinia unor internauți, tânăra a ținut să-i liniștească și să-i anunțe că întreaga intervenție a decurs bine, iar rezultatul este perfect.

„Așa arată fără filtru, cu filtru par mai mari decât sunt”, a mai adăugat ea.

Cu ce se ocupa Bianca Giurcă, înainte de Insula Iubirii

Fosta iubită a lui Marius Moise a ținut să le închidă gura răutăcioșilor, care-i spuneau că este întreținută de către partenerul ei. Tânăra a povestit, acum ceva timp, că a început să câștige bani de la o vârstă fragedă. A muncit pe brânci și nu a cerut nimănui nici măcar un leu. Se întreține de la 15 ani, iar în timpul liceului avea două locuri de muncă. A luat și bacul, a făcut și o facultate, spre surprinderea multora.

„Mi-am câștigat banii mei de mică. Prima dată pe la 15 ani am început să fiu animatoare pentru copii, apoi, am fost ursitoare, bonă, manichiuristă, dealer într-un cazino online, iar, apoi, am început să câștig destul de bine din online.

Nu am nevoie de un bărbat să mă întrețină. Mă întrețin de la 15 ani. În timpul liceului aveam două locuri de muncă, am luat și bacul, am făcut și o facultate. În prezent, toate lucrurile pe care mi le doresc mi le plătesc SINGURĂĂĂĂ, plus de alta îmi ajut și familia. Știu că e urât să vorbești despre bani, iar întotdeauna am evitat, dar m-am săturat de toate țațele care își dau ele cu părerea de ce am ales să accept eu niște lucrurile în relația mea”, povestea Bianca, pe Instagram.