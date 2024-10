Bianca nu a scăpat de suferință după Insula iubirii! Ce a trăit în Casa Iubirii, după ce a aflat ce a făcut Patrick

La începutul lunii octombrie, Bianca Giurcă și Patrick de la Casa Iubirii și-au oficializat relația. Atunci, cei doi s-au sărutat pătimaș în fața camerelor de filmat. Nu a mai durat mult și au postat prima imagine împreună, pe rețelele de socializare, semn că își doresc ceva serios. Ei bine, acum au apărut primele probleme în cuplu. Cu lacrimi în ochi, fosta concurentă de la Insula Iubirii a povestit ce i-a făcut partenerul ei.

Bianca Giurcă a dat de gustul televiziunii, după ce a participat la Insula Iubirii, iar de curând s-a înscris într-o nouă emisiune. După dezamăgirile în dragoste, tânăra a mers să își încerce norocul la Casa Iubirii, emisiune prezentată de Andreea Mantea.

În urmă cu două zile, Bianca Giurcă a izbucnit în lacrimi în cadrul emisiunii de pe Kanal D, unde este concurentă. Tânăra s-a certat cu Patrick, noul ei iubit, iar discuțiile dintre ei au afectat-o foarte tare.

Tânărul a acuzat-o pe fosta concurentă de la Insula Iubirii că este extrem de geloasă, însă ea a explicat ce a deranjat-o. Conflictul dintre cei doi ar fi pornit din cauza Virginiei, o participantă la Casa Iubirii care a avut legătură cu Patrick, înainte ca Bianca Giurcă să facă parte din show.

„Mi-a dat un exemplu că, dacă ar merge el în delegație să câștige două milioane de euro cu o femeie, n-ar trebui să fiu geloasă. Și eu tot încercam să îi explic că nu e aceeași situație, pentru că femeia aia e femeie de afaceri cu care cel mai probabil n-a avut o interacțiune, și Virginia este o fată pe care el la un moment dat o considera dragă lui. Mai ales că eu am venit în casă, iar ei încă aveau dragul ăsta, sau îl aveau până să intru eu, dar eu l-am văzut la televizor. Și am avut nevoie de perioada asta de acomodare să înțeleg că între ei doi nu e nimic.

Andreea Mantea, prezentatoarea emisiunii de pe Kanal D, a vrut să afle și varianta lui Patrick, așa că l-a întrebat de ce este supărat. În urma mărturisirilor făcute de concurentul de la Casa Iubirii, Bianca Giurcă a mai avut și ea ceva de spus.

„Andreea Mantea: Patrick, de ce ești supărat?

Patrick: Nu știu, habar n-am. Sunt și eu nervos, am și eu nervii mei, răbdarea mea, uneori nici n-am răbdare. (…) Nici nu mai știu cum am ajuns să ne contrăm pe subiectul ăsta. (…) Eu cred că am insistat să încerc să îi dau siguranță din orice punct de vedere și da, am dat exemplul ăla, că ar trebui să se bazeze pe mine. Ne-am dat vorbe urâte, aroganțe din astea de care eu nu sunt mândru. Mi se pare că și ea a avut o atitudine greșită.

Bianca: Eu am zis că-mi pare rău că am venit aici, nu știu cu ce te afecta pe tine dacă veneam sau nu. A fost alegerea mea, am decis să vin aici, să te cunosc pe tine. Public, asta a fost alegerea mea. (…) E vina mea, doamna Andreea. Că am gelozii exagerate, ok.”, a continuat discuția dintre Bianca, Patrick și Andreea Mantea.