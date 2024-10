Bianca Giurcă și Patrick, primul sărut în Casa Iubirii! Tânărul și-a declarat sentimentele în fața tuturor: ”Mă simt îndrăgostit. Toată ziua mă uit la ea”

Bianca Giurcă și Patrick de la Casa Iubirii și-au oficializat relația. Cei doi concurenți ai emisiunii prezentate de Andreea Mantea nu au mai putut să își țină în frâu sentimentele și s-au sărutat pasional în fața camerelor de filmat. Ulterior, tânărul s-a declarat îndrăgostit de fosta participantă a show-ului Insula Iubirii.

Bianca Giurcă a dat de gustul televiziunii, după ce a participat la Insula Iubirii, iar de curând s-a înscris într-o nouă emisiune. După dezamăgirile în dragoste, tânăra a mers să își încerce norocul la Casa Iubirii, emisiune prezentată de Andreea Mantea. Încă de la început, ea a precizat că unul dintre concurenți i-a atras atenția, însă nu i-a spus numele. Totuși, CANCAN.RO a dezvăluit despre cine este vorba. Mai exact, tânăra a fost surprinsă alături de Patrick, într-un club din Bucureşti, în luna martie a acestui an.

Patrick și Bianca Giurcă nu și-au mai putut ține în frâu sentimentele de iubire. În ediția de luni a emisiunii Casa Iubirii, 30 septembrie 2024, relația celor doi a trecut la un nou nivel. Tânărul a fost în vizită în casa fetelor și, înainte să plece, a sărutat-o pasional pe fosta concurentă de la Insula Iubirii.

Momentul romantic s-a petrecut în fața celorlalți concurenți, dar și a camerelor de filmat. Cei doi îndrăgostiți au fost vizibil emoționați, iar Bianca a mărturisit că Patrick a început să tremure după ce a sărutat-o.

La scurt timp după sărutul pasional, Patrick a dezvăluit că este îndrăgostit lulea de Bianca Giurcă. Concurentul emisiunii de la Kanal D a fost în culmea fericirii și i-a făcut iubitei sale o declarație de dragoste.

„M-am simțit extraordinar. Sincer, mă simt foarte liniștit așa, nu știu de ce. Sufletul este încărcat cu foarte multă pozitivitate. Mă simt îndrăgostit, îmi place să o privesc. Toată ziua mă uit la ea pe conexiune. Îmi e foarte, foarte dragă. Vin cu un scop, mă simt foarte bine. În sezonul acesta, nu am nicio situație de acest gen, care să evolueze atât de tare și să simt compatibilitatea asta. Ieri când am venit aici, îmi tremurau mâinile și am spus că am pupat-o pe Bianca și eram foarte fericit. M-am îndrăgostit, mă simt extraordinar. Bianca, abia aștept să te strâng în brațe, să te pup.”, a mărturisit Patrick în emisiunea Casa Iubirii.