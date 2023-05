Bianca Patrichi, de nerecunoscut după Survivor România! Transformare uluitoare la Pro TV

Miercuri, 26 aprilie 2023, Bianca Patrichi a părăsit Survivor România. Dansatoarea a intrat în cursa pentru eliminare, alături de Andrei Krișan, însă nu a avut nicio șansă în fața fanilor colegului ei. În primul interviu televizat, acordat după plecarea din Republica Dominicană, fosta Faimoasă a lăsat telespectatorii cu ”gura căscată” în apariția uluitoare de la Pro TV.

După ce a sosit în România, Bianca Patrichi a fost invitată în emisiunea lui Măruță, însă nimeni nu se aștepta să uimească audiența cu noua înfățișare.

Bianca Patrichi, transformare uluitoare la Pro TV

Obișnuiți cu aspectul din competiție, telespectatorii aproape că nu au recunoscut-o pe fosta Faimoasă. Îmbrăcată cu o salopetă lejeră de blugi, cu un aspect împrospătat, dansatoarea a radiat, din nou, în propria-i piele.

„Schimbare de look check. Nu pot să zic decât „uauu”. Nu mai sunt obișnuită cu fata asta pe care o văd acum”, a scris Bianca pe Instagram, înainte de a ajunge pe micile ecrane.

Sinceră, așa cum și-a obișnuit fanii, Bianca a declarat că și-ar fi dorit să se lupte în finală pentru marele premiu, însă este de părere că asumarea de care a dat dovadă i-a deranjat pe rivalii ei.

Vezi și: SE SCHIMBĂ TOT CE ŞTIAI DESPRE SURVIVOR ROMÂNIA! CUM VA ARĂTA EMISIUNEA DE LA PRO TV, DE ACUM

”Mi-ar fi plăcut finala, dar asta e. Am deranjat probabil un grup mai mare decât al nostru, m-au văzut probabil asumată și asta e.”, a spus Bianca Patrichi în emisiunea lui Măruță.

În ceea ce privește posibilul câștigător Survivor România 2023, Bianca vede un real potențial la Carmen Grebenișan, dar și la Ștefania, cele două fiind, după părerea ei, fete sincere și fără strategii ascunse.

”De la unificare, am simțit foarte multă falsitate de la foștii Războinici. Din punctul meu de vedere, asta nu duce spre câștigătorul Survivor. Mi se pare că Ștefania sau Carmen au potențial la acest premiu. Sunt fete sincere, muncitoare, care nu ascund nimic, n-au strategii „, a mai spus Bianca.

Bianca Patrichi: ”M-am tot gândit dacă am regrete”

După 4 luni petrecute la Survivor România, Bianca Patrichi a fost eliminată din competiție. Cu lacrimi în ochi, dansatoarea îi acuză pe Războinici că ar fi contribuit la plecarea sa. De asemenea, fosta Faimoasă le-a reproșat celor care au nominalizat-o că sunt egoiști și se gândesc doar la propriile interese.

„M-am tot gândit dacă am regrete, nu am! Vreau să ies fără regrete, cred că am dat tot ce am avut, am arătat tot ce am avut mai bun. Mă bucur că a rămas Krişan, bravo! Asta arată că lucrurile sunt făcute aşa cum trebuie. Am luptat mult să schimb, la mine, teama de mine, îmi era teamă că nu o să pot face faţă acestui show.

Sunt mândră că am ajuns până aici! (…) Am înţeles că trebuie să îţi exprimi părerile, în loc să le ţii în tine şi să fie tensiuni. M-a întărit foarte tare această experienţă”, a declarat Bianca Patrichi, înainte de a pleca de la Survivor 2023.

Vezi și: CE SE ÎNTÂMPLĂ CU RĂZBOINICII ȘI FAIMOȘII DE LA SURVIVOR ROMÂNIA, DUPĂ CE SUNT ELIMINAŢI DE LA PRO TV? UNDE SUNT DUŞI, CE MĂNÂNCĂ