Bianca Pop, în doliu! Fosta ispită de la Insula Iubirii a pierdut o ființă dragă: ”Adio!”

Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii, traversează o perioadă dificilă. Sufletul brunetei este trist acum, după ce prietenul patruped a murit. A transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare. Vezi mai jos ce a postat!

Bianca Pop traversează o perioadă neagră, după ce prietenul patruped s-a stins din viață. Fosta ispită de la Insula Iubirii, emisiunea de la Antena 1, a postat pe rețelele de socializare un mesaj emoționant, la secțiunea Story. Bruneta, care a devenit mămică de fetiță în urmă cu 9 luni, a încărcat și o imagine cu patrupedul său.

Bianca Pop a fost foarte bucuroasă în momentul în care a aflat că va deveni mămică. Fosta ispită de la Insula Iubirii a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, în urmă cu 9 luni. De altfel, bruneta mărturisise că a născut cu 2 săptămâni înainte de termeni. În data de 28 mai 2023, fosta ispită de la Antena 1 și-a ținut, pentru prima oară, fetița în brațe. În cadrul unui interviu pentru Antena Stars, bruneta mărturisea că are mari emoții. Totodată, a precizat că nu s-a confruntat cu grețuri și nici nu a avut stări de rău. Testul de sarcină l-a făcut la insistențele mamei sale. De altfel, atunci aflase că este gravidă în 5 luni! Vă redăm o parte din declarațiile pe care le-a rostit la momentul acela.

„Voi avea o fetiță. Mă simt foarte bine, nu am avut deloc grețuri și nici nu mi-a fost rău. Eu am aflat aproape la cinci luni de sarcină că sunt gravidă. Eu tot ziceam că sunt balonată, că m-am îngrășat, nu acceptam, iar George tot zicea că nu, că ești însărcinată. Îmi spuneam eu singură că m-am balonat, că am băut sucuri, că am mâncat. Nu aveam grețuri, nu nimic. Mami mi-a tot zis că sunt însărcinată și mi-am făcut un test, a ieșit o linie roșie și una rozalie. M-am dus după la spital și când mi-a făcut ecografie mi-a zis că ce mare e, ce mișcă, am rămas înțepenită, nu mă așteptam, am rămas mută”, spunea Bianca Pop, la Antena Stars.