Este fericire mare pentru Bianca Pop, fosta ispită de la Insula Iubirii! Bruneta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă și a postat, deja, pe rețelele de socializare și prima imagine cu micuța ei. În plus, a mărturisit că a născut înainte de termen. Iată detaliile mai jos, în articol.

Bianca Pop trece printr-o perioadă foarte emoționantă. Fosta ispită de la Insula Iubirii a devenit mămică pentru prima oară. Bruneta a adus pe lume o fetiță perfect sănătoasă, cu două săptămâni înainte de termen. Pe rețelele de socializare, Bianca a postat, deja, prima imagine cu fiica ei, cu următorul mesaj: „Fata mea. Ce minune de copil”. Fosta ispită a născut în Spania, acolo unde se află stabilită de ceva vreme, alături de partenerul ei, George Tomaziu.

De altfel, în cadrul unui interviu, Bianca Pop a mărturisit că a aflat târziu că este însărcinată (în a cincea lună). Testul de sarcină l-a făcut la insistențele mamei sale. La vremea când și-a făcut testul, bruneta a mărturisit că nu avea simptomele specifice unei sarcini.

Bianca Pop a născut o fetiță

Bianca Pop a adus pe lume o fetiță, iar pe rețelele de socializare a încărcat prima fotografie. Fosta ispită de la Antena 1 a mărturisit, printre altele, că a născut înainte de termen, cu două săptămâni. Duminică, 28 mai, a devenit mamă pentru prima oară. Înainte să aducă pe lume un copil, bruneta mărturisea că are foarte multe emoții, dar și teamă.

„Voi avea o fetiță. Mă simt foarte bine, nu am avut deloc grețuri și nici nu mi-a fost rău. Eu am aflat aproape la cinci luni de sarcină că sunt gravidă. Eu tot ziceam că sunt balonată, că m-am îngrășat, nu acceptam, iar George tot zicea că nu, că ești însărcinată.

Îmi spuneam eu singură că m-am balonat, că am băut sucuri, că am mâncat. Nu aveam grețuri, nu nimic. Mami mi-a tot zis că sunt însărcinată și mi-am făcut un test, a ieșit o linie roșie și una rozalie. M-am dus după la spital și când mi-a făcut ecografie mi-a zis că ce mare e, ce mișcă, am rămas înțepenită, nu mă așteptam, am rămas mută”, spunea Bianca Pop, la Antena Stars.

Sursă foto: Instagram