Bianca Pop, la un pas de moarte! Cine i-a salvat viața brunetei: ”Nu știu dacă mai eram astăzi”

Bianca Pop a reușit de-a lungul timpului să atragă atenția oamenilor prin comportamentul său controversat. Bruneta a făcut declarații șocante, a fost implicată în multe scandaluri ce au ținut primele pagini ale ziarelor, iar problemele pe care le-a întâmpinat în viața personală au reușit să îi uimească pe cei care i-au auzit numele măcar o dată. Fosta ispită de la „Insula Iubirii” a vorbit în cadrul unui interviu recent despre momentele dificile, dar a explicat și cum a reușit să le depășească.

Anturajul, substanțele interzise, alcoolul, dar și stilul de viață haotic au făcut-o pe Bianca Pop să trăiască niște momente de care acum nu vrea să își mai aducă aminte. La un moment dat, mama sa a ajuns chiar să o interneze într-o clinică de specialitate, acolo unde a avut parte de îngrijiri corespunzătoare problemelor cu care se confrunta.

În prezent, lucrurile s-au mai liniștit în viața brunetei care spune că face tot ce ține de ea pentru a nu mai trece încă o dată prin infern.

”Eu eram foarte greu de stăpânit atunci. Era cam imposibil, știi? Și cum mi-am revenit pentru că dorm și îmi văd de treaba mea, nu beau, nu nimic. Efectiv nu eram eu, înțelegi? Eram foarte agitată, nu puteai să mă stăpânești! Da și asta (n.r. a făcut-o pe mama ei să sufere). Eu nu realizam atunci nimic. Și chiar am uitat multe chestii, nu îmi amintesc, nu știu ce s-a întâmplat, este foarte ciudat. Eu chiar mă bucur că am fost internată, atunci în acea clinică. Pentru că dacă nu eram, nu știu dacă mai eram astăzi. Eram foarte slabă, aveam 35 de kilograme. Nu mâncam nimic, nu dormeam, deci eu am avut nevoie să stau internată și să primesc perfuzii, pentru că asta am primit, vitamine. Și calmante ca să adorm, pentru că eu nu dormeam. Și așa mi-am revenit! Chiar mi-am revenit, din toate punctele de vedere. Comparativ cum eram atunci în trecut, acum da, pot să zic că pot adormi seara la nouă sau zece și dorm 12 sau 13 ore. Ceea ce este foarte bine pentru psihic”, a declarat Bianca Pop, la un post de televiziune.

Ce spune Bianca Pop despre relația pe care o trăiește în prezent

Se pare că viața i s-a schimbat complet Biancăi Pop de când a renunțat la vicii, ba chiar spune că a întâlnit bărbatul care o face fericită în prezent. Bruneta are o relație de ceva timp cu un bărbat pe nume George și chiar dacă la început nu a fost totul roz, pe parcurs lucrurile s-au schimbat în bine.

George este bărbatul care a ajutat-o în tot acest timp, a fost lângă ea în momentele grele și i-a arătat sprijinul necondiționat.

”Bănuiesc că așa a fost să fie, să îl întâlnesc pe George și să-mi revin eu absolut din toate perioadele care au fost înainte, să mă liniștesc, să stau departe de anumite anturaje, care erau nocive pentru mine și să îmi văd de treaba mea. Acum este foarte liniștită (nr. relația ei), să știi, ne înțelegem foarte bine. Nu mai avem certuri sau chestii care au fost, absolut deloc! La început, nu știi ce îi place unuia și ce nu-i place”, a mai declarat fosta ispită.