Biletul zilei: S-au adunat 6 variante câștigătoare consecutive! Vezi pe ce pariuri investim astăzi »

Nici nu incepuseră bine meciurile incluse pe biletul în cota 2 al zilei de luni, iar pronosticurile selectate erau deja pe cale de a se ”înverzi”. Am mizat pe cel puțin 8 cornere în disputa FC Botoșani – Sepsi. Au fost 7 la pauză și 12 la final. Cele două goluri de care aveam nevoie în Kiel – Nurnberg (scor final 1-3) s-au marcat în primele 12 minute, iar in Porto – Setubal, meci la care am investit simplu, pe gazde, tabela indica deja la pauză scorul de 4-1 în favoarea ”dragonilor”. Astfel am ajuns la 6 bilete consectuive in cota 2, câștigătoare!

Biletul zilei

Sperăm să bifăm o nouă variantă de profit, investind pe 3 pariuri identice. Mizele confruntărilor selectate, ritmul formațiilor implicate în jocurile prezente pe varianta de astăzi, statisticile atent analizate sunt argumente suficient de solide pentru pronosticurile pe 2 sau mai multe goluri marcate în meciurile Nimes – Lorien (Franța, Ligue 2), Derby – Cardiff (Anglia, Championship) și Bristol – Wigan (Anglia, League One). Succes, tuturor!

Ora 21:00 Nimes – Lorient, Peste 1.5 goluri – Cota 1.22

Ora 21:45 Derby – Cardiff, Peste 1.5 goluri – Cota 1.34

Ora 21:45 Bristol Rovers – Wigan, Peste 1.5 goluri – Cota 1.26

Cota finală: 2.06