Biletul zilei : Am terminat luna în forță! Azi, 3 ponturi pentru primul combo câștigător din aprilie

Nu ne-am complicat deloc pe varianta de bilet a zilei de sâmbătă. Cele 3 ponturi oferite – peste 1.5 goluri în Bayern – Dortmund și Everton – Manchester City, plus solistul pe Lazio – ne-au adus pe plus fără nicio emoție. Borussia a fost demolată la Munchen, unde a pierdut cu 0-6, în timp ce City a câștigat încă de la pauză deplasrea la Everton. Scorul final a fost 3-1 in favoarea echipei lui Guardiola. Lazio a accelerat în a doua repriză cu Benevento, câștigând în cele din urmă clar, scor 6-2, după un neașteptat 1-2 la pauză.

Biletul zilei

Fără prea multe introduceri, va prezentăm biletul zilei de duminica. Mizăm pe ingredientele consacrate și alăturăm pe varianta de azi 3 pronosticuri simple și extrem de logice. Pariem ”peste 1.5 goluri” în jocul ce le opune pe Heracles și Heerenveen, două dintre cele mai spectaculoase trupe ale stagiunii de Eredivisie și pe un 1 solist în Atletico Madrid – Deportivo. Trupa lui Simeone a câștigat fără gol primit precedentele 7 meciuri oficiale disputate pe teren propriu.

Tot pe victoria gazdelor pariem și în jocul vedetă al zilei în Liga 1, FCSB – CSMS Iași. Echipa condusă de Nicolae Dică are șansa de a o egala la puncte pe CFR Cluj, în fruntea ierarhiei interne. Motivată de acest lucru, FCSB poate obține un nou succes pe teren propriu, unde nu a mai pierdut un meci de Liga 1 din luna octombrie anului 2016. Încurajator pentru gazde este și faptul că Poli Iași nu a mai învins FCSB la București de 14 ani.

Ora 15:30 Heracles – Heerenveen, Peste 1,5 goluri – Cota 1.19

Ora 20:45 FCSB – Poli Iași,1 – Cota 1.35

Ora 21:45 Atletico Madrid – La Coruna, 1 – Cota 1.28