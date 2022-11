Black Friday 2022 la eMAG: șase motive pentru care nu poți rata momentul

eMAG a dezvăluit oferta sa de Black Friday pentru anul acesta, iar românii care așteaptă ziua de 11 noiembrie cu sufletul la gură și coșurile de cumpărături pregătite au de ce să se bucure. În 2022, de „Vinerea Neagră” a cumpărăturilor, eMAG și partenerii săi din Marketplace ne pun la dispoziție nu mai puțin de 1,5 milioane de oferte, cu o valoare totală a reducerilor de peste 360 de milioane de lei, iar 69% din ofertă este la cel mai mic pret din 2022.Este cel mai mare Black Friday organizat de eMAG în cei 12 ani de când a adus evenimentul în România, și tocmai de aceea am pregătit mai jos o listă de motive foarte bune pentru care nu trebuie să îl ratezi.

Nu este nicun secret: anul acesta Black Friday are loc într-un context economic dificil pentru toată lumea, un moment în care oamenii caută reducerile mai mult ca oricând. Însă, potrivit unui studiu Kantar, și bugetul pe care aceștia plănuiesc să-l cheltuiască de Black Friday este cel mai mare de până acum. Astfel, în 2022 românii sunt pregătiți să aloce în medie 2.500 lei, respectiv cu 13% mai mult decât în anul 2021, pentru achizițiile de Black Friday. Și vor căuta în special electrosnice mici (39,1%), televizoare (33,5%), telefoane mobile (22,6%), haine (22,4%​) și frigidere (20,7%​). Dacă încă nu faci parte dintre cei convinși să profite de reducerile avantajoase oferite de eMAG și partenerii săi din Marketplace pe 11 noiembrie, avem câteva argumente foarte bune mai jos.

1. Pentru 69% dintre oferte, vei plăti cel mai bun preț din 2022



Iată o veste foarte bună pentru toți cumpărătorii care urmăresc ofertele eMAG de-a lungul anului și știu deja ce electrocasnice, gadgeturi sau alte produse plănuiesc să achiziționeze. Gândul că vei putea obține cel mai bun preț pentru achiziția mult-așteptată, într-un an atât de marcat de creșterea inflației și a costurilor pentru utilități, este de ajuns să îl motiveze pe orice român să acceseze platforma eMAG chiar de la prima oră, pe 11 noiembrie.

2. Plătești 99 lei abonamentul Genius pentru 1 an și primești 100 lei înapoi în vouchere

Știi deja că abonamentul eMAG Genius anual îți oferă multe avantaje: livrări nelimitate, gratuite, pentru produsele vândute de eMAG sau de partenerii săi din program, dar și condiții de retur preferențiale, cum ar fi retur în 60 de zile în loc de 30 sau banii înapoi în câteva minute, atunci când lași produsul la easybox. Însă, cu ocazia Black Friday, dacă cumperi un abonament Genius anual de 99 lei în perioada 7 și 13 noiembrie, poți primi banii înapoi sub formă de 4 vouchere x 25 lei în cele 4 aplicații de ecommerce, eMAG, Tazz, Fashion Days, Freshful. Astfel costul abonamentului Genius pe un an de zile este zero.

3. Ai metode de plată flexibile și în rate



De Black Friday la eMAG anul acesta poți fi unul dintre cei un milion de clienți care au posibilitatea să achite contravaloarea produselor cu plata în patru rate, direct din contul tău eMAG/My Wallet. De asemenea, ai la dispoziție și soluții de finanțare cu până la 40 de rate fără dobândă prin cardurile bancare.

4. De Black Friday 2022 eMAG îți promite că livrează totul până pe 25 noiembrie, în ciuda volumului mare de comenzi la care se așteaptă



Atunci când visezi de luni întregi la momentul în care vei utiliza în sfârșit electrocasnicele de care ai neapărată nevoie, sau la clipa în care te vei bucura de gadgetul preferat ori când vei proba noua ta garderoba de iarnă, chiar nu îți place să aștepți prea mult, nu-i așa? Din fericire, anul acesta, cu ajutorul infrastructurii easybox dezvoltate de Sameday, care a ajuns la peste 3.600 de unități, și a firmelor de curierat, eMAG este pregătită să asigure livrarea tuturor comenzilor până pe 25 noiembrie. Iar dacă locuiești în București, eMAG estimează că aproape 40.000 de colete vor ajunge la easybox și apoi la tine acasă, chiar în seara de Black Friday, pe 11 noiembrie.

5. eMAG menține costul livrării rămâne neschimbat, în ciuda creșterii din ultimul timp a prețurilor la energie și carburant



Acest lucru este posibil fiindcă eMAG a dezvoltat un centru logistic al viitorului, de unde acum poate livra cu mai multă eficiență și rapiditate produsele pe care le așteptăm. Astfel de Black Friday, dar și de-acum înainte, angajații eMAG vor fi asistați de roboți și tehnologie de ultimă generație la nivel mondial, în care eMAG a investit peste 43 milioane de euro. Această investiție în tehnologie ușurează munca oamenilor din depozite, iar costurile de livrare a produselor pot rămâne neschimbate, în ciuda măririlor de prețuri la carburant și energie.

6. Și nu în ultimul rând, să nu uităm de varietatea ofertelor!



Cum ziceam mai devreme, pe 11 noiembrie ai 1,5 milioane de motive să intri pe platforma ecommerce eMAG! Stocul de produse cu prețuri reduse în ziua de Black Friday 2022 include electrocasince mici (160.000), smartphone-uri și gadgeturi (205.000), televizoare (60.000), laptopuri (40.000), mașini de spălat și frigidere (60.000), dar și produse din categoria fashion (350.000), pentru care eMAG spune că există o cerere mai mare anul acesta comparativ cu anul trecut, produse pentru casă și grădină (300.000) sau scutece (1,5 milioane). Iar dacă vrei să fii prevăzător și să pui de pe-acum în coșul de cumpărături și produse pentru perioada Sărbătorilor de iarnă, de Black Friday eMAG oferă reduceri la 60 de tone de cafea, 120.000 de sticle cu bături alcoolice și chiar și la 58 tone de carne de porc. De asemenea, din categoria produselor speciale, de Black Friday mai poți accesa oferte la aur, ceasuri și bijuterii de lux, dar și la o varietate de servicii medicale – abonamente, screening și analize. Mai mult, dacă ești la început de drum, acesta poate fi momentul să îți îndeplinești visul de a avea propriul cuib, pentru că eMAG vinde și două case cu patru camere la 15 minute de metrou Anghel Saligny la prețul de 146.895 euro pentru cei care își cumpără prima casă, cu o reducere de 55.405 euro.

Va fi un Black Friday bogat, cel mai mare de până acum, iar datorită ofertelor avantajoase, tehnologiei nou dezvoltate și soluțiilor flexibile de plată, eMAG estimează vânzări de 639 de milioane de lei, în creștere cu 30 de milioane de lei față de anul trecut. Important este să știi că poți beneficia și tu de avantajele oferite de eMAG cu ocazia Black Friday anul acesta și să îți pui la punct planul pentru cumpărăturile de 11 noiembrie încă de pe acum.