”Blat” la TCDU!? ”Până la urmă…” Partenerul Doiniței Oancea, băgat în corzi de jurata Ilona Brezoianu

Doinița Oancea și Capet vor face o echipă de senzație în noul sezon al emisiunii Te cunosc de Undeva. Îi leagă o prietenie de ani buni, lucru care, cu siguranță, va reprezenta un atu pentru cei doi coechipieri. Își cunosc în egală măsură punctele forte, dar și slăbiciunile și știu cu exactitate cum să se motiveze unul pe celălalt, pentru a impresiona juriul. Apropo de juriu, hairstylist-ul are o relație de prietenie și cu Ilona Brezoianu, cea mai nouă membră de la masa celor care vor judeca prestațiile concurenților. Acum, rămâne de văzut dacă vor exista cârcotași care să arunce săgeți înțepătoare legate de prietenia dintre cei doi. În interviul oferit pentru CANCAN.RO, actrița și hairstylist-ul vedetelor au dezvăluit ce strategie au, dar și cum s-au acomodat ca echipă pe scena show-ului.

Producătorii emisiunii au vrut să le ofere telespectatorilor o nouă perspectivă, prin intermediul concurenților, care au fost aleși cu mare grijă. Una dintre echipele bombă din noul sezon Te cunosc de Undeva, formată din Doinița Oancea și Marian Capet promite să facă show de zile mari și să aducă buna dispoziție în casele privitorilor. Însă cei doi se pare că au o strategie bine pusă la punct, despre care au dat toate detaliile.

Totul a pornit de la un mic preview postat pe rețelele de socializare, în care hairstylist-ul și actrița încearcă să-l convingă pe Nick, fost membru al trupei N&D, să facă schimb de o piesă. Ce s-a întâmplat, de fapt, aflăm chiar de la cei doi coechipieri.

Doinița Oancea și Capet au încercat să fenteze ruleta la Te cunosc de Undeva

Prietenia se testează sub presiune, în momente critice. Așa va fi și în cazul actriței și a hairtsylist-ului, care vor da totul pentru a face o impresie bună în fața lui Aurelian Temișan, Ozana Barabancea, Mihai Petre și Ilona Brezoianu. Dar să vedem ce spun cei doi parteneri de scenă despre planuri și strategiile pe care vor să le pună în aplicare.

Doinița Oancea: O să vedeți în emisiune că noi chiar nu facem alianțe și strategii.

Capet: Chiar ne pare rău că nu am făcut, suntem în punctul ăla în care ne întrebăm de ce nu am făcut și noi o strategie, dar nu am putut.

CANCAN.RO: Era o glumă, să înțeleagă și oamenii de acasă, în acel filmuleț, când ați vrut să faceți schimb de melodie.

Capet: Acolo trebuie să vedeți ce s-a întâmplat. În primul episod, care va fi sâmbătă, o să aveți o mare surpriză și o să vedeți ce s-a întâmplat cu melodia aceea, e ceva acolo.

CANCAN.RO: E cea mai grea melodie din concurs?

Capet: E ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum la Te cunosc de Undeva. Trebuie să urmăriți, neapărat.

Doinița Oancea: Și faptul că sunt doi oameni ca noi în show e ceva ce nu s-a mai întâmplat. Sperăm că noi dăm startul. E de văzut.

CANCAN.RO: Cum a fost la filmări? Cum v-ați acomodat unul cu altul pe scenă, pentru că voi sunteți prieteni de foarte multă vreme și acum lucrurile sunt diferite, sunteți concurenți într-o competiție. Cum a fost să fiți coechipieri?

Doinița Oancea: E diferit. Zona de prietenie e una, în momentul în care, prieteni fiind, trebuie să muncim, e diferit. Dar este un avantaj să fim prieteni, în sensul în care ne cunoaștem destul de bine și atunci fiecare vede la fiecare lucruri, știm să ne motivăm unul pe celălalt. El îmi mai spune să râd, să mă bucur, eu îi spun lui să muncească. Suntem o echipă atipică pentru tot ce înseamnă Te cunosc de Undeva, iar ca show pe scenă rămâne să vedeți voi cum facem lucrurile.

Capet: Faptul că suntem împreună pe scenă nu face altceva decât să fie zona de confort, pentru că am toată încrederea. Nu am stat niciodată să mă gândesc dacă dă bine sau nu, dacă iese ceva. Știu că sunt în siguranță și cred că e mare lucru. Faptul că suntem prieteni cred că este unul dintre cele mai mari atuuri ca și echipă.

CANCAN.RO: Știu că ești prieten, pe lângă Doinița, și cu Ilona, care face parte din juriu. În cazul în care vor exista cârcotași, dacă luați o notă maximă, și vor spune alții că sunteți prieteni…

Capet: Cu siguranță există cârcotași, dar nu e cazul. Suntem doi oameni cu coloană vertebrală și avem niște valori foarte bine definite. Știm să lăsăm prietenia dincolo de ușă, atunci când intrăm în platou. Suntem doi profesioniști, până la urmă și despre asta este vorba aici.

