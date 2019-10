Blestemul ascuns în straiele Sfintei Parascheva. Ce pățești dacă faci mâncare astăzi

Cuvioasa Parascheva, cunoscută și sub numele de Paraschiva, este o sfântă venerată în Biserica Ortodoxă Română și în alte biserici de rit oriental, sfânta patroană (ocrotitoare) a Moldovei. S-a născut la începutul secolului al XI-lea, în satul Epivat, Tracia, nu departe de Constantinopol, din părinți bogați și binecredincioși. [1] Ziua ei de pomenire este 14 octombrie.

În anul 1641, în data de 13 iunie, moaștele sale au fost aduse la Iași de către domnul Vasile Lupu și așezate în ctitoria sa, Biserica Sfinții Trei Ierarhi. Aducerea moaștelor la Iași a fost un gest de recunoștință din partea patriarhului Constantinopolului de atunci, Partenie I, și a membrilor Sinodului Patriarhiei Ecumenice de la Constantinopol pentru faptul că Vasile Lupu a plătit toate datoriile Patriarhiei Ecumenice

Conform credinței populare, în această zi este interzis să calci, să cosi, să faci de mâncare sau orice alte treburi în gospodărie. Se spune că dacă nu ții cont de toate acestea te vei alege cu dureri de cap și de ochi.

Sfânta Parascheva se roagă pentru femeile însărcinate

Potrivit tradiției, Sfânta Parascheva se roagă la bunul Dumnezeu și pentru femeile însărcinate. În popor se spune că, dacă ești însărcinată și urmează să fii mămică, este recomandat să împarți din bucățele tale cu copiii sărmani. Astfel, Sfânta te va ocroti la naștere, iar nașterea copilului va fi una ușoară și lipsită de dureri.

Mai mult decât atât, se fac și unele previziuni ale vremii în funcție de cum se prezintă vremea în ziua în care Sfânta este prăznuită (14 octombrie), dar ținând cont și de somnul oilor. Dacă oile dorm înghesuite și strânse laolaltă în ziua de 14 octombrie, ciobanii spun că iarnă va fi una grea, lungă și friguroasă. Iar dacă oile dorm risipite, iarnă va fi domoală și blândă.

Sfânta Parascheva poartă și un blestem

Preoții spun că moaștele Sfintei sunt îmbrăcate după unele ritualuri bisericești, la care participă doar preoți ai Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Totuși, foarte puțini creștini știu că Sfântă Cuvioasa poartă și un blestem, care datează încă din anul 1641.

Sub veșmintele în care Sfântă este îmbrăcată în fiecare an, moaștele acesteia mai poartă o ținută care nu se da jos niciodată. Această ținută are și un sigiliu pe care este scris blestemul domnitorului Vasile Lupu dar și al Mitropolitului Varlaam: “Blestemat să fie cel care va împrăștia vreodată Moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva”, informează ziaruldeiasi.ro.