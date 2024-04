Tania Budi a rămas „teleportată” în urmă cu ani de zile, pe când era tânără și neliniștită. Nu doar că arată ca la 30 de ani, dar are și energia și pofta de distracție ca ale unei adolescente. Ei bine, la 56 de ani în acte, pe care nu-i arată sub nicio formă, vedeta atohtonă a petrecut la Loft, pe ritmurile lui Dan Bitman. Ajuns și el la fața locului, Cristian Boureanu a avut ce admira la amica sa: o siluetă de sirenă, cu buricul la vedere, scoasă în evidență de niște pantaloni mulați. CANCAN.RO vă pune la dispoziție toate imaginile.

La 56 de ani, Tania Budi nu-și trădează sub nicio formă vârsta. Nu doar că arată impecabil și, dacă ar fi să ne luăm după propriile sale mărturisiri, singura intervenție estetică făcută ar fi doar o blefaroplastie, dar și debordează de energie.

Ne-a demonstrat acest lucru și la una dintre ultimele sale escapade nocturne. Locația? Clubul Loft… Masa plină de pahare, cu vodcă sau răcoritoare. Dan Bittman a cântat. Iar vedeta a dansat cu dezinvoltură. Așa cum probabil o făcea și-n tinerețe. Și tot pe ritmurile artistului din a cărui generație face și ea, oarecum, parte.

Pantaloni mulați și… buricul la vedere

Ajuns și el la fața locului, Cristian Boureanu a avut ce admira la amica sa: o siluetă de sirenă, cu buricul la vedere, scoasă în evidență de niște pantaloni mulați. Îmbrăcată tinerește, în negru și extrem de sexy, Tania Budi parcă-și îndemna prietenii ce o însoțeau să nu facă rabat la distracție. Iar nouă nu ne rămâne decât să constatăm că vedeta autohtonă a rămas la fel de tânără și…neliniștită!

CANCAN.RO vă pune la dispoziție toate imaginile! O dovadă în plus că blondina, fost model și fostă prezentatoare TV, știe să se distreze, ca la 20 de ani. Chiar dacă nu mai e la prima tinerețe!

Cu ce se ocupă în prezent

Tania Budi a ieșit din lumina reflectoarelor în urmă cu ani buni. În prezent însă, afacerile pe care le are împreună cu fratele său, îi asigură tot confortul necesar. Cei doi dețin mai multe firme în Constanța. Dar și cluburi, de care se ocupă. În același timp, ea are mare grijă de imaginea sa. Potrivit mărturisirilor făcute într-un interviu exclusiv pentru CANCAN.RO, fosta prezentatoare TV spune că nu are niciun regret, nici măcar pe acela că nu a devenit mamă și că nu are vreun soț.

