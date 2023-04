Cele mai mari curiozități ale românilor au fost satisfăcute de către Tania Budi, despre propria persoană, în exclusivitate pentru CANCAN.RO! Interviul cu una dintre cele mai hot blonde ale showbizului autohton a avut drept ghid căutările dumneavoastră, ale românilor, despre diva care a ținut primele pagini timp de mulți ani. Fostul model a vorbit despre carieră, absența unui soț, dar și despre cea a unui copil, la vârsta de 55 de ani.

Ieșită din lumina reflectoarelor, Tania Budi se concentrează pe afacerile dezvoltate alături de fratele pe care nu ezită să îl elogieze. Confortul oferit de independența financiară este unul dintre cele mai relevante aspecte pentru blondină, care dezvăluie și cui alocă cea mai mare atenție, dar și cel mai mult timp.

Tania Budi răspunde celor mai populare căutări cu numele său, de pe Google: ” Tocmai de aia, zero copii, zero soț!”

CANCAN.RO: Te-a interesat, vreodată, ce au căutat oamenii pe Google despre tine?

Tania Budi: Mi-e frică să mă caut pe Google, pentru că am găsit atât de multe minciuni despre mine, încât mi-e teamă.

CANCAN.RO: Prima căutare este „Tania Budi vârstă”…

Tania Budi: 55.

CANCAN.RO: A doua căutare este „Tania Budi copii”…

Tania Budi: Zero.

CANCAN.RO: Nu intrăm acolo, nu întrebăm de ce?!

Tania Budi: Nu, că nu-i frumos!

CANCAN.RO: „Tania Budi soț”?!

Tania Budi: Nu, zero!

CANCAN.RO: Nu intrăm nici acolo?

Tania Budi: Nu intrăm nici acolo. Sunt niște cămăruțe ale căror răspunsuri sau explicații ar fi prea complexe și prea pe neînțelesul maselor, așa că mă abțin.

CANCAN.RO: Da, dar există treaba asta, că sunt femeile, ca tine, foarte frumoase, tu ești și o femeie foarte smart, ai fost cap de afiș mulți ani și în continuare ești…

Tania Budi: Tocmai de aia, zero copii, zero soț.

Tania Budi: „Pot să fac orice, mai puțin copii!”

CANCAN.RO: Te-ai sacrificat pentru carieră?

Tania Budi: Nu m-am sacrificat, pentru că nu m-am ocupat de carieră pe cât de mult ar fi trebuit. Sau inteligența mea emoțională n-a fost la cote foarte mari, am fost o fată mai timidă, care nu a știut să gestioneze relațiile cu oamenii și nu am avut foarte mult de câștigat. Dar având un frate mișto cu care am început niște afaceri, am ajuns într-un punct în care nu numai că sunt independentă, dar am un confort psihic și financiar.

CANCAN.RO: Odată cu timpul s-a reglat și inteligența emoțională?

Tania Budi: Acum mi se cam rupe!

CANCAN.RO: Nesiguranța și timiditatea de unde vin?

Tania Budi: Sunt un pachet complet, dar toți avem niște istorii sau niște amintiri din copilărie care ne-au marcat sau ne-au redirecționat puțin. Sau ne-au închis în noi foarte tare.

CANCAN.RO: Care e cel mai mare regret din viața Taniei Budi?

Tania Budi: Nu am regrete, pentru că dacă îmi vine în minte vreun regret, mâine mă duc și îl fac. Pot să fac orice, mai puțin copii. Copii nu, dar nici nu am regret. Abia am grijă de cățelul meu, sunt foarte responsabilă față de orice suflet din jurul meu și tocmai de aia nu îmi asum mai mult decât pot, deocamdată.

( VEZI ȘI: TANIA BUDI VORBEȘTE ÎN PREMIERĂ DESPRE TRAUMA CARE A MARCAT-O PE VIAȚĂ: ”VERBAL ERA FOARTE VIOLENT. M-A FĂCUT SĂ-MI FIE FRICĂ DE OAMENI, SĂ FIU FOARTE TIMIDĂ” )

