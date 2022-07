”TACLALE”. Tania Budi a mărturisit ce s-a întâmplat, de fapt, când a pozat ca iepuraș Playboy. Imaginile interzise minorilor nu erau pentru ochii admiratorilor

Deși a fost și este considerată una dintre cele mai frumoase femei din România post-revoluționară, Tania Budi a refuzat constant de-a lungul anilor să apară în revistele pentru bărbați.

Invitată la podcast-ul Taclale joi, 14 iulie, ora 20.00 pe Cancan.ro și pe pagina de Youtube Cancan, Tania Budi a scos la iveală câteva secrete despre care a vorbit puțin sau chiar deloc în viața ei.

După ce a postat cu o zi înainte de apariția podcastului o poză sexy în costum de baie pe rețelele de socializare, fosta crainică TV a acceptat să vorbească despre modul în care reușește să-și păstreze frumusețea indiferent de trecerea timpului, dar și despre intervenția chirurgicală pe care și-a făcut-o anul trecut. „Într-adevăr, mi-am făcut o operație la pleoape, pentru că, știi cum e, mai obosesc. În rest numai lucruri non-invazive, pe care mi le fac și care chiar țin”, a dezvăluit Tania, care a acceptat să vorbească și despre episodul (ne)apariției în Playboy. (CITEȘTE ȘI: ”TACLALE”. Tania Budi este invitatata jurnalistului Liviu Chiriță. Vedeta de televiziune cu un aspect de invidiat face dezvăluiri despre operația estetică la care a apelat)

Motivul pentru care Tania Budi nu a mai vrut să se dezbrace: „După prima zi de shooting, am auzit vestea…”

După ce toată lumea era convinsă că sexy-blondina a pozat in ipostaze fierbinți pentru Playboy, Tania Budi a mărturisit, la mai bine de un deceniu, ce s-a întâmplat, de fapt. Fosta prezentatoare TV trebuia să apară în revista pentru adulți, dar a primit vestea morții tatălui său pe care a primit-o ca un semn să se oprească.

„Am avut jumătate de ședință foto pentru ei. Au fost făcute niște fotografii. Ședința foto ar fi trebuit să dureze două, trei zile de shooting. Eu am negociat, într-un fel, doar topless, oricum nu aș fi apărut dezbrăcată de tot, asta e clar! Când am ajuns acasă, după prima zi de shooting, am auzit vestea morții tatălui meu și le-am zis >. Ei (revista Playboy, n.r.) au fost de acord să nu o mai repetăm, să nu mai refacem și au rămas niște fotografii care au fost date presei așa, niște dezabieuri. Nu am mai apărut”, a dezvăluit Tania Budi în podcastul ”TACLALE”. (CITEȘTE ȘI: Tania Budi este invitată la ”TACLALE”!)

