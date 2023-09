Boala cumplită a împins-o pe Rona Hartner să se gândească la cel mai greu scenariu: „Mi-am cumpărat loc de veci”

Rona Hartner trece printr-o perioadă extrem de dificilă. Artista în vârstă de 50 de ani luptă cu o boală cumplită, și anume cancerul pulmonar. Recent, în urma investigațiilor medicale, cântăreața a primit un verdict crunt – boala se află în cel de-al patrulea stadiu, cu metastaze. În cadrul unei emisiuni TV, Rona Hartner a mărturisit că doctorii au sfătuit-o să își facă testamentul. Artista a dezvăluit că s-a gândit la cel mai greu scenariu și și-a achiziționat loc de veci. Detaliile se regăsesc mai jos, în articol.

Rona Hartner a primit un verdict cumplit din partea medicilor. A fost diagnosticată cu o boală cumplită, și anume cancer pulmonar. În prezent, artista urmează îndeaproape un tratament și, mărturisește ea, nu se confruntă cu efecte secundare asupra organismului. Tratamentul dă roade, iar rezultatul analizelor este bun.

„Acum sunt un pic mai împlinită de la cortizon, dar ăsta e singurul efect secundar pe care-l am, pentru că Dumnezeu a vrut să am un cancer care răspunde extraordinar la ultimul model de citostatice din lume, care este fără niciun efect secundar asupra mea. Acest tratament este extraordinar și deja în trei săptămâni am trecut de jumătate. Așa este (n.r. rezultatul analizelor este foarte bun)”, a spus Rona Hartner.

Rona Hartner s-a gândit la un scenariu negru: și-a achiziționat loc de veci

De altfel, Rona Hartner a mărturisit că s-a pregătit pentru un scenariu sumbru. Cântăreața a mers la notar, însoțită de fiica ei, pentru a-și face testamentul. De asemenea, a mărturisit că și-a cumpărat loc de veci. Pe de altă parte, tratamentul acționează într-o direcție bună.

„Doctorii mă trimiteau la notar să-mi fac testamentul, am fost cu copilul meu, a fost groaznic pentru noi, mi-am cumpărat loc de veci, dar Biserica e forță. Acum sunt vie, deși nu era prevăzut, am fost jumătate paralizată din cauza unei metastaze pe creier. Ieri am făcut două ore de sport, am mers 7-8 kilometri, am înotat. Pentru că am un tonus excepțional, acest medicament a dat înapoi metastazele, care în mod normal trebuiau să-mi facă criză de epilepsie. Merg pe panta bună, cred că într-o lună opresc tratamentul, fără să-mi fi pierdut părul, fără să fie avut nimic altceva, doar că nu mai am forță”, a mai spus artista, în emisiunea lui Cristi Brancu.

Sursă foto: captură video YouTube