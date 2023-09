Ireal! Cât plătește Rona Hartner lunar pentru tratamentul împotriva cancerului

În urmă cu aproximativ două luni, Rona Hartner primea o veste devastatoare. Artista a fost diagnosticată, din nou, cu cancer, boala recidivând. La momentul respectiv, medicii nu i-au mai dat nicio șansă cântăreței și au sfătuit-o să își facă testamentul. Însă, Rona Hartner nu a renunțat, a început să urmeze un tratament extrem de costisitor, dar acum șansele ei au crescut, iar metastazele s-au retras.

Rona Hartner nu se afla la prima luptă cu această boală. Artista a mai reușit să o învingă și speră că și de această dată va face același lucru. Deși a pornit în luptă cu șanse aproape minime, cântăreața nu a renunțat și nu a vrut să se dea bătută până în ultima clipă. Așa că deși medici o sfătuiau să își facă testamentul, Rona Hartner s-a încăpățânat, iar ambiția și rugăciunile ei au dat roade. Se pare că tratamentul pe care îl urmează, chiar dacă este unul extrem de scump, își face efectul și îi oferă speranțe.

Rona Hartner, tratament de mii de euro

În urmă cu aproape două luni, Rona Hartner era diagnosticată cu cancer în fază patru, iar medicii îi spuneau că nu mai are prea multe șanse. Însă, artista nu s-a dat bătută și a pornit o luptă aproape imposibil de câștigat. Dar se pare că soarta a fost de partea acesteia, iar acum pronosticul specialiștilor s-a schimbat, iar tratamentul pe care îl urmează Rona Hartner pare să dea roade.

Însă, deși își face efectul, tratamentul nu este deloc unul ieftin. Se pare că artista plătește lunar 12.000 de euro, însă, din fericire, în Franța, acolo unde cântăreața locuiește, cheltuielile sunt acoperite de Casa de Asigurări.

„Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt acasă. Mă simt foarte bine. Am un tratament de două săptămâni, de fapt, îl fac de la Sfânta Maria. În spital e totuși ok, se ocupă lumea de tine, ești securizat, nu se putea întâmpla nimic rău. Mai greu e când ieși din spital, în toată euforia.

Am văzut că mi-au dispărut metastazele la jumate. Am fost atât de euforică, încât acum după trei zile sunt epuizată de oboseală. Mă simt ca la 18 ani, faptul că dispar acele metastaze face să îți dispară oboseala, îți dă o stare foarte bună”, a declarat Rona Hartner la Antena Stars.

„Am intrat cu șanse nule în luptă”

Deși atunci când a aflat diagnosticul, medicii îi dădeau șanse nule, Rona Hartner nu a vrut să se predea fără luptă. Cântăreața nu a renunțat la speranță, a apelat la rugăciune, punându-și toate bazele în Dumnezeu și în puterea acestuia.

„Lupta nu este a mea, este a lui Dumnezeu. Eu am intrat cu șanse nule în această luptă. Când m-a anunțat doctorul pe 12 iulie că am metastaze și aveam cancer 4, eu eram deja aveam șanse nule să reușesc, dar din momentul acela am luat toate armele pe care le știu (…) Am făcut toate sacramentele bisericii, încât în momentul acela nu mai era lupta mea, era lupta lui Dumnezeu”, a mai spus Rona Hartner.