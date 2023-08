Ghinioanele se țin lanț de ea! Drama prin care trece Rona Hartner, la scurt timp după ce a fost diagnosticată din nou cu cancer: ”A murit!”

Ghinioanele se țin lanț de ea! Rona Hartner traversează o perioadă extrem de dificilă. Artista a fost diagnosticată, din nou, cu cancer în faza patru. Boala cruntă i-a recidivat, iar, în urma mărturisirilor sale, își pune credința în Divinitate. Recent, pe rețelele de socializare, cântăreața a dezvăluit că a avut parte de un alt necaz. Mai cu seamă, a pierdut o ființă dragă, și anume pe cățelușa ei. Detaliile le regăsiți mai jos, în articol.

Recent, Rona Hartner a aflat că i-a recidivat cancerul. Cântăreața a fost informată de medici că are cancer în faza patru, cu metastaze. În cadrul unui interviu, a dezvăluit că are probleme de respirație și se simte obosită. Din cauza problemelor de sănătate, a fost nevoită să își anuleze spectacolele la care trebuia să bifeze prezența. Mai multe detalii regăsiți AICI. Apoi, a mărturisit pe rețelele de socializare care este cea mai mare dorință a artistei, după ce a fost diagnosticată, din nou, cu cancer. Vezi AICI detalii despre dorința Ronei Hartner.

Aflată în plină luptă cu cancerul cu 7 metastaze la creier, Rona Harter a avut parte de un alt necaz. Mai cu seamă, cățelușa cântăreței a murit, după o perioadă în care a fost bolnavă. Artista nu își dăduse seama că patrupedul are probleme de sănătate. Într-un live pe Facebook, Rona Hartner a mărturisit că i-a făcut cățelușei sale un parastas.

„Poate s-a empatizat cu tot ce s-a întâmplat. Câinele meu era bolnav, dar nu mi-am dat seama. A murit și câinele. Am făcut și parastas pentru cățelușa mea. Am zis: ce trebuie să fac acum? Să am încredere în Dumnezeu”, a dezvăluit Rona Hartner.

Rona Hartner: „A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă să am încredere în Dumnezeu”

Tot în cadrul live-ului pe internet, Rona Harter a vorbit despre perioada grea prin care trece. Artista susține că mișcările o obosesc și îi „ia ca unui om de 185 de ani”. De altfel, Rona Hartner este nevoită să stea acasă și să aibă grijă de sănătatea ei, mărturisind că, în momentul de față, nu mai câștigă bani. A dezvăluit că „toate au dispărut, toate proiectele, contractele. A dispărut totul. Eu trebuie să stau acasă să am încredere în Dumnezeu”.

„A venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată.

M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați… Le-am zis să se roage în primul rând și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani”, a spus Rona Hartner.

A rămas fără cățelușa ei

Viața Ronei era „colorată” de cățelușa ei. Sâmbătă, însă, patrupedul s-a stins din viață

„Stau acasă cuminte și, printre altele, aveam și eu un câine mic cu care mai schimbam amarul, nu mai am câinele mic. A plecat sâmbătă. Câinele mic era foarte bolnav și nu mi-am dat seama. Câinuțul a plecat cu multă liniște în suflet. A închis ochișorii și a plecat. Am încercat să plâng doar de două ori. Eu știu că a plecat la bine, că nu voia să îmi stea mie în cale. A vrut să plece. De azi de dimineață, cuvântul care îmi vine în suflet e libertate. Ce Dumnezeu vrea este să nu supun nimic analizării mele cerebrale. Ăăă, uite, Dumnezeu dacă îmi iubea câinele nu-l chema. Nu am analizări din astea prostești. De ce să am astfel de analizări?”, a mai spus artista, pe Facebook.

Sursă foto: capturi video