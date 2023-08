Rona Hartner, strigăt de durere pe internet: ”Le-am zis să se roage”

Rona Hartner (50 de ani) trece printr-o perioadă de cumpănă, etapă din viața ei pe care nu și-ar fi dorit niciodată să o trăiască. Artista a fost diagnosticată din nou cu cancer stadiul IV, cu metastaze, la câțiva ani de când reușise să se vindece. De data aceasta, boala a recidivat la plămâni.

Într-un moment de reflecție, Rona Hartner a transmis un mesaj înduioșător pe rețelele de socializare. Pe cât de optimistă îi este firea, pe atât de epuizată se simte în aceste momente. Artista crede că boala s-a instalat în corpul ei din cauza stresului foarte puternic. Dacă prima dată a reușit să se vindece, de data aceasta simte că nu mai are putere, oricât de mult și-ar dori să facă ceva.

Rona Hartner se simte obosită, epuizată fizic și emoțional, stări ce par să îi blureze viziunea personală a viitorlui. La fel de optimistă actriței nu îi este deloc ușor, însă își pune încredere în Dumnezeu și speră la o minune.

„ Am cancer de fumător în corp de nefumător. Totul a venit pe un fond de stres foarte mare, foarte puternic. Am și dorința asta mare să fac ceva, dar nu mai pot. Acum două săptămâni aveam 50 de ani, acum am 185. Când trebuie să fac orice mișcare, îmi ia ca unui om de 185 de ani. Eu am vrut să am o vârstă avansată, dar nu acum, nu tot anul ăsta. Voiam în timp să apară vârsta avansată”, a spus Rona Hartner.

Rona Hartner: ”Le-am zis să se roage”

Înainte de orice, Rona Hartner își dorește să ajungă în ziua în care să reușească să termine ultimul album muzical și chiar să scrie o carte, însă nu știe dacă organismul îi va mai permite. Artista simte o scădere a tonusului, ca o degradare a corpului, stare cu care nu poate lupta. Totodată, prietenii actriței au fost cei care au văzut starea în care se află, însă tot ceea ce a putut să facă a fost să-i îndemne să se roage pentru sănătatea ei.

”M-am trezit de pe o zi pe alta cu această vârstă. Prietenii mei au fost atât de panicați când au văzut ce mi se întâmplă… Le-am zis să se roage. Și să mă ajute să mai fac ultimul album, dar vreau să scriu și o carte. Dar cum să te concentrezi când, de fapt, ești diminuat? Sinceră să fiu, am corpul de 50 de ani și tonusul de 185 de ani, totul e diminuat”, a spus Rona Hartner pe rețelele de socializare.