Boala de care suferă Elena Gheorghe! Două săptămâni nu s-a putut ridica din pat

Anul 2023 a fost unul plin de provocări pentru Elena Gheorghe. Aceasta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate destul de grave, care i-au dat peste cap aproape toate planurile. Deși a trecut prin momente grele și a ajuns pe mâinile mai multor medici, vedeta a reușit să se pună pe picioare și să își țină afecțiunea sub control. Cu ce probleme de sănătate s-a confruntat artista?

Problemele de sănătate i-au dat mari bătăi de cap Elenei Gheorghe în ultima perioadă. Aceasta a primit un diagnostic greu din partea medicilor, iar după două săptămâni în care a stat la pat a aflat că doar o operație o poate scăpa de chin. Vestea a fost una grea pentru artistă și asta pentru că operația i-ar fi încurcat toate planurile. Din fericire, Elena Gheorghe a găsit soluția salvatoare și abia acum a vorbit despre toate lucrurile prin care a trecut.

Elena Gheorghe, grave probleme de sănătate

La începutul acestui an, planurile Elenei Gheorghe au fost date peste cap. Vedeta s-a confruntat cu unele probleme de sănătate, care au țintuit-o la pat. Vreme de două săptămâni, cântăreața nu s-a putut ridica din pat, iar în urma mai multor vizite la medic a primit un diagnostic greu.

Mai exact, artista a fost diagnosticată cu hernie cervicală, iar medicii i-au recomandat să se opereze. Vestea a fost una grea pentru Elena Gheoerghe, căci intervenția chirurgicală îi anula planurile. Vedeta avea plănuit un turneu, pe care l-a pregătit mult timp și la care nu voia să renunțe. Abia acum cântăreața a vorbit despre lucrurile prin care a trecut.

„Am o hernie cervicală și m-a cam ținut la pat două săptămâni. A fost destul de urâtă, am fost la mai mulți medici care mi-au zis că sunt de operat și că nu voi mai putea să mai fac turneul și tot ce îmi propusesem pentru 2023, iar atunci când îți dai seama că te trezești din pat efectiv și ți se spune acest lucru, tu făcând niște eforturi și niște planuri în acea direcție, nu-ți vine să crezi, ești cumva șocat”, a declarat Elena Gheorghe, potrivit spynews.ro.

Deși se confrunta cu probleme de sănătate destul de mari, Elena Gheorghe nu a vrut să renunțe la planurile sale și a căutat o soluție salvatoare. Din fericire, aceasta a reușit să se pună pe picioare mai repede decât se aștepta și a amânat intervenția chirurgicală. Deși problemele de sănătate ale vedetei nu s-au rezolvat încă, Elena Gheorghe reușește să le țină sub control.

„Am avut mare, mare noroc să cad pe niște mâini bune și mi-am revenit în timp record și am reușit să duc totul la bun sfârșit. Desigur, aceste probleme nu se pot rezolva, dar le țin sub control. Nu iau tratament, fac acupunctură, exerciții și le țin astfel așa sub control și momentan sunt foarte bine”, a mai declarat Elena Gheorghe.

