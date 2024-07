Boala de care suferă Lidia Buble. Diagnostic crunt din partea medicilor: „Mi s-au tăiat picioarele”

Lidia Buble s-a confruntat cu o problemă serioasă de sănătate. Primele semne au apărut în urmă cu mai mulți ani, atunci când artista a trecut printr-o perioadă delicată – din punct de vedere emoțional. Diagnosticul primit de la cei mai renumiți medici din Viena a dat-o peste cap. Mult timp nu și-a revenit din șocul suferit.

Povestea artistei a început în urmă cu mai mulți ani atunci când a observat anumite pete roșiatice ciudate pe pielea sa – care îi provocau mâncărime. La început nu le-a dat importanță, însă a constatat că începeau să se înmulțesc tot mai mult. În cele din urmă a decis să ceară părerea unui specialist. În urma unui control medical, Lidia Buble a fost diagnosticată cu psoriazis, boală care s-a declanșat în urma unui șoc emoțional suferit acum mulți ani. Recent, după ce o perioadă bună de timp a fost ”zgârcită” cu informații legate de viața sa personală, artista s-a decis să-și facă publică povestea și să vină în ajutorul celor care au fost sau sunt într-o situație asemănătoare ca a ei.

Timp de doi ani, Lidia Buble a negat cu vehemență diagnosticul pus de medici. A umblat la cele mei renumite clinici și la cei mai consacrați dermatologi din Viena, însă rezultatul a fost același: psoriazis. Cu gândul că va încerca să facă tot ceea ce ține de ea, artista a urmat tratamentul medicamentos prescris de medici (pastile și creme), însă boala nu se oprea din evoluție.

După ce a încercat toate medicamentele și cremele speciale, Lidia Buble s-a decis să le spună părinților săi despre diagnostic. A urmat o perioadă cu rugăciuni intense, rugăciuni care, într-un final, s-au dovedit a fi ”medicamentul” cel mai eficient. După doi ani de suferință, artista a observat cum petele încep să piardă din intensitate și să-i dispară de pe corp – semne specifice vindecării de psoriazis. Fără a dezvolta supărările care au dus la declanșarea bolii, Lidia Buble le-a promis utilizatorilor Instagram că o să revină cu detalii despre acele momente grele din viața sa.

”Urmează să vă mărturisesc ceva ce s-a întâmplat în viața mea, fac acest lucru doar la sfatul tatălui meu, pentru că eu nu aș fi vrut să povestesc despre lucrurile astea niciodată.(…) Știu că pe unii dintre voi o să vă ajute și vreau să vă readuc aminte, deși sunt convinsă să știți cât de important este să ne rugăm, să avem credință.(…) În urmă cu aproximativ 2 ani de zile, pe pielea mea au început să apară niște pete foarte ciudate. În primă fază n-am prea băgat de seamă, m-am gândit că e o alergie, am ignorat total situația, după care am văzut că a început să se înrăutățească. Au început să-mi apară pe față, pe tot corpul, am spus că e cazul să merg la un dermatolog, pentru că nu mi se părea că este normal ce se întâmplă cu pielea mea.

Am mers la primul dermatolog, mi-a prescris 2-3 creme să mă dau o perioadă cu ele, mi-a dat și niște pastiluțe pentru alergii, m-am tot dat cu ele, nu se întâmpla nimic(…) Mi-au tăiat o bucată mică din piele, cam 4 milimetri și au trimis-o la un laborator în Viena. Au trecut 2 luni nimeni, nimic.(…) Îmi scrie doctorul: „Te rog frumos să te prezinți la cabinet”, mi-a zis: ”N-am deloc vești bune pentru tine”, în acel moment mi s-au tăiat picioarele de la jumătate, nici nu voiam să aud ce are să-mi zică.

Mi-a zis: „N-am vești bune, rezultatul arată că ai psoriazis”. Aveam nodul în gât și mi-au sărit lacrimile din ochi, iar mă emoționez pentru că îmi aduc aminte că n-am primit deloc bine vestea asta. M-a întrebat dacă moștenesc pe cineva din familie, i-am zis ”Din câte știu, la mine în familie sunt toți sănătoși tun”. „Ai trecut printr-o perioadă mai grea în ultima vreme?” și zic ”Da”, „Atunci înseamnă că ți-a ieșit pe fond de stres, din cauza supărărilor, ți s-a declanșat psoriazis”, a spus Lidia Buble, pe pagina personală de Instagram