Boala secretă de care suferă Răzvan Fodor: „Mi-au spart venele” De ce suferă prezentatorul de la Antena 1

Răzvan Fodor este unul dintre cei mai îndrăgiți actori și prezentatori TV din România. De-a lungul timpului a reuşit să ajungă la inimile fanilor săi datorită talentului cu care a fost înzestrat, dar şi a faptului că este mereu o fire pozitivă. Deşi în faţa oamenilor afişează mereu un zâmbet pe chip, viaţa acestuia nu a fost întotdeauna uşoară. Soţul Irinei Fodor a vorbit despre afecţiunea care l-a adus pe mâinile medicilor de mai multe ori.

Răzvan Fodor şi-a deschis sufletul în faţa fanilor săi şi a vorbit despre problema de sănătate cu care se confruntă de ani de zile și care îi dă mari bătăi de cap.

Acesta se luptă de ceva timp cu astmul, boala cu care a învăţat să trăiască, însă episoadele prin care a trecut au reuşit să îl marcheze. Actorul a mărturisit faptul că boala l-a făcut să trăiască situaţii limită din care nu a crezut că va scăpa cu bine. Mai exact, de câteva ore acesta a ajuns pe mâinile medicilor de urgenţă cu saturația chiar mai mică de 70!

„Am ajuns la spital, în criză foarte nasoală”

Răzvan Fodor își aduce aminte cu groază de un episod care ar fi putut să aibă un final nefericit. Imediat cum a simțit că i se taie respirația a ajuns de urgenţă la camera de gardă a spitalului Floreasca, iar medicii au intervenit imediat pentru a-l salva.

„Eu de 6-7 ori am ajuns la spital, în criză foarte nasoală. Cel mai jos am avut 68-70 saturația. Numai că la asmatici trece cu hidrocortizon și cu adrenalină, intravenos. Panica, frica, suferința pe care le trăiești că nu poți să respiri, astea trebuie transmise.

Am ieșit odată din bar, panicat, am luat-o ușor la fugă spre spitalul Floreasca, deși nu se face treaba asta ca asmatic. Am ajuns în 30 de secunde, am intrat acolo și nu mai puteam să pronunț nimic. M-au pus direct pe pat, mi-au spart venele…”, a povestit Răzvan Fodor într-un podcast.

Motivul pentru care Răzvan Fodor nu a mai urcat pe scenă

Înainte să devină și mai cunoscut în lumea mediatică, Răzvan Fodor a fost vocalistul trupei Krypton, în perioada 2000 – 2006. De-a lungul timpului, acesta a stârnit numeroase invidii în rândul bărbaților, căci era dorit de multe doamne și domnișoare! După ce trupa s-a destrămat, Răzvan a continuat să scrie cântece, dar acestea nu au fost acceptate de multe dintre posturile radio.

De-a lungul timpului, Răzvan Fodor a avut parte și de situații mai puțin plăcute. De exemplu, în timp ce încă se afla la cârma trupei, bărbatul primise și amenințări din partea soților geloși. După dizolvarea formației, soțul Irinei Fodor s-a reorientat către lumea actoriei, făcând parte din proiecte importante.

Chiar dacă nu a mai urcat pe scenă pentru mult timp, Răzvan Fodor și-ar dori o colaborare cu marele Sting, pe numele său real Gordon Matthew Thomas Sumner. În anul 2011, Răzvan Fodor a lansat, alături de Paula Seling, un single, ”Ceva bun”.

