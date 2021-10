CANCAN.RO vă prezintă detalii inedite despre trupele românești care au făcut furori în trecut. Le cumpărai albumele și casetele de la chioșcuri de ziare și dădeai casetofonul tare, ori de câte ori le ascultai piesele. Au fost virale când nu exista termenul de ”viral”, au adunat sute și poate mii de concerte, dar s-au destrămat și mai toată lumea le-a uitat.

Istoria trupei „Krypton”, una dintre cele mai îndrăgite formații rock

Prima apariție a trupei „Krypton” i-a avut, în formula sa, pe Eugen Mihăescu – chitară, Gabriel Golescu – chitară, Mihai Rotaru – tobe și George Lungu – bas. Cei patru au lansat, împreună, 4 piese pe compilația”Rock vol 7”, editată de Electrecord. Data de naștere a grupului a fost, însă, în toamna anului 1984. De-a lungul timpului, formația a participat la numeroase festivaluri rock din București și nu numai. În anii 1984-1986 a funcționat sub titulatura de „Krypton Fort”.

În acea perioadă, trupa a suferit mai multe schimbări. Au apărut în peisaj mai mulți clăpari, cei mai importanți fiind Sorin Raicovescu și Adrian Fundescu, chitariștii Octavian Cimpoca și Cristi Sandu, dar și toboșari, printre care: Narcis Dumitrache, Radu Marinescu, Nicky Dinescu și soliști vocali, printre care: Ioan Luchian Mihalea, Sorina Moldvai.

Mai târziu, trupa „Krypton” a schimbat mai mulți soliști și a cunoscut mai multe formule, însă stilul muzical a fost același: un „val” nou de rock ce a făcut furori la vremea respectivă.

În 1999, “vechiul Krypton” își încetează activitatea, fiecare dintre componenți alegând o altă latură a muzicii: fie au activat solo, fie au devenit impresari, fie s-au axat pe instrumente.

Răzvan Fodor intră în trupa „Krypton” în anul 2000

În anul 2000, Eugen Mihăescu reînființează trupa, avându-l ca solist vocal pe Răzvan Fodor. Acesta va deveni și cel mai cunoscut membru al formației! „Krypton” reintră în grațiile fanilor care se „contopesc” rapid cu noul stil și urmează numeroase concerte pentru noua formulă.

Fodor activează ca solist numai până în 2005. Ulterior, trupa își continuă activitatea, iar în luna mai a anului 2012 se reinventează, avându-i drept componenți pe vechii colegi din prima formulă.

Răzvan Fodor a părăsit trupa „Krypton” în luna noiembrie a anului 2005, axându-se pe o carieră solo, dar și pe actorie. Ulterior, acesta a avut roluri în producțiile românești „Păcatele Evei” și „Îngerașii”. De asemenea, a jucat în „Om bogat, om sărac” și „Un film simplu”.

A câștigat „Asia Express” alături de Sorin Bontea

Sezonul 3 al emisiunii-concurs „Asia Express” a fost unul extrem de greu. Finala a fost câștigată de Răzvan Fodor și Sorin Bontea, după ce i-au învins pe Speak și Ștefania.

La scurt timp după ce au intrat în posesia premiului de 30.000 de euro care s-a împărțit, în mod egal, la doi, Răzvan Fodor a povestit despre suma cu care a rămas, în final, după participarea în concurs.

„Nici nu știi cum să o dai. Dacă le spui oamenilor că nu sunt bani ăia, ți se răspunde: «Băi, dar ce înseamnă bani pentru tine? Care e dimensiunea banilor pentru tine?».

E un premiu de 30 de mii de euro pe care l-am împărțit cu Sorin Bontea, la care plătim niște taxe de vreo 2.500 de euro de căciulă. 12.500 de euro. Din care am mai plătit vreo 2.000 de euro pe analize ca să văd că m-am întors OK, iar ce am pătimit eu acolo timp de două luni de zile, nu mai socotim. Așa ceva nu știu să spun pe câți bani ar trebui să se facă…”, a declarat Răzvan Fodor pentru life.ro.