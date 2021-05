Gina Pistol, înlocuită la Chefi la Cuțite de Irina Fodor, fostă prezentatoare la Vocea României: “Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate”

Spre finalul sarcinii cu Josephine, Gina Pistol a intrat în concediu de maternitate și a lăsat-o la cârma emisiunii “Chefi la cuțite” pe Irina Fodor. Nu mai e un secret pentru nimeni că soția lui Răzvan Fodor nu este străină de lumea televiziunii – în trecut, ea a fost prezentatoare la “Vocea României” și “Poveștiri adevărate”. În cadrul interviului oferit despre contractul semnat cu șefii de la Antena 1 pentru show-ul culinar, frumoasa brunetă a mărturisit de ce i-a fost greu să preia ștafeta de la iubita lui Smiley.

Irina Fodor a înlocuit-o pe Gina Pistol la “Chefi la cuțite”

Irina Fodor va modera alături de Speak îndrăgita emisiune de la Antena 1. Astfel, diseară, începând cu ora 20:30, echipele sezonului nouă vor intra pentru prima dată în bucătăria “Chefi la cuțite” într-o ediție care va aduce un prim battle la cuțite și o schimbare surprinzătoare: soția lui Răzvan Fodor, în calitate de gazdă a show-ului culinar.

“Pentru mine a fost o mare bucurie să fiu cooptată la acest proiect, dar și o mare surpriză. Am avut emoții mari în prima zi de filmare, atât de mari încât am făcut febră musculară la picioare de la cât am tremurat! Însă Gina mi-a făcut o prezentare foarte frumoasă și emoționantă, iar chefii, concurenții lor și echipa de producție m-au primit cu brațele deschise. O să vedeți în ediția din seara asta, a plouat cu pupături și îmbrățișări”, a dezvăluit Irina Fodor, noua prezentatoare de la “Chefi la cuțite”, pentru a1.ro.

“Dragii mei, nu vreau să mă despart de voi, dar știti foarte bine că urmează să aduc pe lume o fetiță. Ca să nu îmi simțiti lipsa atât de tare o să vă las pe niște mâini bune. Este vorba de cineva foarte special care vă știe încă de la începuturile voastre” este anunțul pe care îl va face Gina Pistol în ediția din această seară a îndrăgitei emisiuni de la Antena 1.

“Gina a avut grijă să îmi facă un scurt «training» înainte de a prelua proiectul și m-a pregătit pentru ce avea să urmeze. În altă ordine de idei, recunosc, așteptam cu mare nerăbdare să îi văd fața lui Sorin când își dă seama că a scăpat de Fodor, dar a dat peste nevasta lui! Nu a fost deloc ușor să preiau un proiect de la jumătate, pentru că a trebuit să prind firul poveștii pentru fiecare concurent din mers, să fiu pe fază la glumele “interne” ale chefilor, și să am atenție sporită la regulile probelor, așa că sper ca publicul să îmi ierte micile stângăcii de început de drum”, a mai precizat noua moderatoare a show-ului culinar.

Originară din Buzău, Irina Fodor a venit București după ce s-a înscris la cursurile Facultății de Jurnalism din cadrul Universității din București. În 2007, pe când făcea hosting si figuraţie specială la Buftea, ea l-a cunoscut pe Răzvan Fodor. Actorul a remarcat-o imediat pe platourile de filmare; între cei doi nu a fost dragoste la prima vedere. Ei s-au căsătorit în 2010 și au o fetiță superbă împreună, pe care o cheamă Diana.

Sursa foto: Facebook, Instagram & Instagram Stories