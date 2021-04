Răzvan Fodor, “încolțit” de soția lui după ce i-a luat telefonul la verificat. Irina Fodor l-a pus în gardă: “Vorbim noi după”

Răzvan Fodor a fost “încolțit” de soția lui după ce i-a luat telefonul la verificat… Episodul a fost filmat, iar apropiații și fanii lor s-au amuzat enorm, mai ales după ce au văzut întreaga discuție. La un moment dat, Irina Fodor l-a pus în gardă pe partenerul său de viață.

Irina și Răzvan Fodor, discuție cu iz de gelozie

Irina și Răzvan Fodor formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din showbizul românesc. Și, de curând, ei au realizat un scurt video în care apar în timp ce poartă o discuție cu iz de gelozie. Totul a pornit de la o banală imagine în care superba șatenă apare butonând telefonul soțului… descoperind că acesta primește des mesaje de la alte femei.

“Mi-au scris golancele alea? Vezi că îmi scriu după trei”, i-a spus carismaticul artist.

Auzind replicile lui, Irina Fodor a făcut ochii mari și a continuat să îi “scaneze” telefonul, avertizându-l că, după investigația sa, urmează o discuție importantă.

“În telefonul tău mă uit, nu pot să-ți spun (n.r.: ce vede în telefon), vorbim noi după”, a precizat vedeta.

Evident, scena a fost regizată de cei doi soți care au un mariaj stabil și reușesc mereu să găsească cele mai bune soluții pentru provocările care le apar în cale.

Irina și Răzvan Fodor, poveste de iubire cu multe zâmbete

Irina și Răzvan Fodor s-au cunoscut în 2007, în perioada în care făcea hosting si figuraţie specială la Buftea; actorul a remarcat-o imediat pe platourile de filmare. Pe atunci, vedeta era studentă la Facultatea de Jurnalism și între ea și fostul cântăreț nu a fost dragoste la prima vedere.

În cadrul unui interviu, Irina Fodor a spus că actorul a fost cea mai interesantă persoană pe care a cunoscut-o prin intermediul jobului.

“M-a impresionat, de m-am și măritat cu el!”, a mărturisit vedeta, relatează publicația viva.ro.

La prima lor întâlnire, cântărețul a supus-o unui test inedit pe care Irina l-a trecut cu brio.

“Nu s-a întâmplat nimic, nici un sărut, nici un ținut de mâna, doar o invitație nevinovată la un botez al copilului unui prieten… și un prim test, să spunem așa… I s–a tras scaunul de sub fund. Da! Exact de sub fund! Nu doar ei, ci tuturor femeilor și soțiilor din gașcă care au venit foarte simandicos aranjate la un asemenea eveniment. (Fraților, era doar un botez! Hai să ne relaxăm și să ne simțim bine, zic). A râs cu hohot (…). Plăcut surprins, mirat și contrariat, am trecut peste primul hop…”, a povestit Răzvan Fodor pe blogul său, în urmă cu ceva timp.

Ei s-au căsătorit în 2010 și au o fetiță superbă împreună, pe care o cheamă Diana. Irina Fodor a lucrat în presă: a fost reporter și prezentator la “Poveștiri adevărate”, care au rulat în grila de programe de la la Acasă TV și, ulterior, s-a alăturat echipei lui Cătălin Măruță, la Pro TV. La un moment dat, frumoasa șatenă a primit jobul de co-prezentator la “Vocea României, alături de Pavel Bartoș.

