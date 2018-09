Bodo de la “Proconsul”, primele mărturii despre moartea mamei sale: “Încă mai plâng. A fost un moment teribil, am fost dărâmat”

Toată lumea îl știe ca Bodo de la “Proconsul”, dar în buletin, artistul se numește Bogdan Marin. În cadrul unui interviu oferit recent, el și-a deschis sufletul cicatrizat, după moartea mamei sale și a vorbit despre plecarea ei de pe această lume. De altfel, una dintre melodiile de succes ale trupei lui a scris-o special pentru cea care i-a dat viață și a mărturisit că mai există zile când izbucnește în lacrimi gândidu-se la mama lui.

Bodo de la “Proconsul”, primele mărturii despre moartea mamei sale

În vârstă de 50 de ani, Bodo și-a pierdut mama pe când avea 21, iar moartea lui l-a afectat foarte mult. Din fericire, el a reușit să se ridice cu bine după această dramă, însă, atunci, odată cu dispariția celei care i-a dat viață a murit și o parte din sufletul său. În timpul declarațiilor, cântărețul a dezvăluit că piesa “Cerul”, una dintre cele mai sensibile ale formației sale, a scris-o cu gândul la mama lui și nu de puține ori plânge atunci când se gândește la ea. Artistul e convins că femeia îl veghează și l-a ajutat de multe ori în viață de pe lumea cealaltă.

“Am pierdut-o pe mama in 1989. Aveam doar 21 de ani atunci si a fost un moment teribil, am fost daramat. Incet-incet, cu ajutor de Sus, am reusit insa sa trec cu bine peste asta, fara sa patesc alte rele, dar va dati seama ca mama a ramas pentru totdeauna in inima si in sufletul meu.

Nu am sa va ascund si am sa vorbesc despre lucruri pe care nu le-am mai spus pana acum. Piesa «Cerul» a fost facuta pentru mama mea, ei ii este dedicata. Am plans de multe ori pe melodia asta si inca o mai fac. Oamenii poate au impresia ca sunt transpirat, dar de fapt mie imi dau lacrimile. Imi aduc aminte de ea, de felul in care zambea si de cum ma privea. Nimeni nu o va putea inlocui niciodata in inima mea. Cu toate acestea stiu, ca, de acolo, din Cer, ea este alaturi de mine si imi calauzeste pasi”, a declarat solistul de la “Proconsul” pentru wowbiz.ro.