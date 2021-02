„Bodyguardul lui Dumnezeu″ s-a însurat în pandemie. La petrecerea de la Palatul Mogoșoaia, Dani Mocanu s-a numărat printre invitații de onoare 

Mircea Ursu, cunoscut publicului și drept „Bodyguardul lui Dumnezeu” sau „Spaima interlopilor” s-a căsătorit, sâmbătă, la Oficiul Stării Civile Sector 1. La petrecerea organizată, ulterior, la Palatul Mogoșoaia, a fost prezent inclusiv Dani Mocanu, prieten vechi al fostului sportiv. Proaspăta soție este deja însărcinată.

Fost sportiv de performanță, luptătorul Mircea Ursu a fost gardă de corp pentru mai mulți oameni de afaceri cunoscuți, cum ar fi Marian Iancu ori Ovidiu Tender.

Supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu" după ce a spus că a citit Biblia de cel puțin 25 de ori, Ursu și-a asociat imaginea cu lumea interlopă și a fost implicat în numeroase scandaluri după ce a amenințat lideri celebri, cum este Nuțu Cămătaru, dar și pe membrii clanului Corduneanu de la Iași.

Petrecere restrânsă la Palatul Mogoșoaia

Mircea Ursu s-a „liniștit” începând cu vara trecută, când a cunoscut-o pe Gina, manager al unui magazin de haine, dintr-un mall din Sectorul 1.

După numai câteva luni de relație, cei doi au decis să-și oficializeze relația și au ales să se cunune civil, în condițiile în care restricțiile impuse de pandemia de COVID-19 nu permit o nuntă așa cum și-ar fi dorit cei doi. În plus, spune Ursu, soția lui este însărcinată în cinci săptămâni.

Ca urmare, aceștia s-au căsătorit la Oficiul Stării Civile Sector 1, în fața rudelor și a câtorva prieteni, după care au organizat o petrecere restrânsă la Palatul Mogoșoaia, la care a fost prezent și Dani Mocanu, în calitate de invitat, dar și mai multe rude și foști practicanți ai sporturilor de contact.

Ce meserie are, în acte, Mircea Ursu

Luptătorul Mircea Ursu, fost bodyguard al unor oameni de afaceri, este, de fapt, învățător și educator acreditat, absolvind Liceul Pedagogic ”Elena Cuza” din București. Chiar Ursu a oferit amănunte legate de meseria și trecutul său într-un interviu realizat de canalul online al Sindicatului Prolex.



”M-am născut la Băile Herculane unde am și făcut școala gimnazială, după care am dat la Liceul Pedagogic din Drobeta Turnu Severin cu profil învățători-educatori. Acolo m-am apucat de lupte greco-romane, la Generala nr. 14 din Drobeta Turnu-Severin.

Era o sală mică de lupte cu băieți conștiincioși, dornici de rezultate bune în sport. Am avut rezultate bune, după care am fost solicitat de Dinamo, prin contract. După doi ani de liceu m-am transferat București, la Liceul Pedagogic Elena Cuza și eram sportiv de performanță legitimat la Clubul Sportiv Dinamo.

Am început la cadeți, apoi la juniori, am ieșit de trei ori campion național pentru Dinamo, iar, în ultimul an de juniorat, am ieșit campion european, în 2001. Am terminat Liceul pedagogic din Drumul Taberei cu media 8,60, iar în momentul de față sunt acreditat ca învățător-educator la clasele 1-4 de gimnaziu.

La 21-22 de ani am renunțat la viața de sportiv sub legitimarea clubului Dinamo deoarece luptele greco-romane nu erau așa bine plătite și am trecut în celelalte sporturi de contact: kempo, MMA, K1”, a povestit Mircea Ursu pentru Prolex.

