”Bodyguardul lui Dumnezeu” aniversează trei ani de căsătorie, dar petrecerea e tristă!

Mircea Ursu, cel supranumit “Bodyguardul lui Dumnezeu”, și soția sa, Gina, sărbătoresc trei de căsătorie astăzi, 13 februarie. Cei doi și-au unit destinele în anul 2021 și de atunci trăiesc o frumoasă poveste de dragoste. Din nefericire, nu pot avea parte de petrecerea pe care și-o doresc pentru că bărbatul de află în spatele gratiilor.

Gina și Mircea Ursu s-au căsătorit în data de 13 februarie 2021, la Oficiul Stării Civile Sector 1. Câteva luni mai târziu, în septembrie, povestea lor de dragoste a fost completată de o fetiță, pe nume Giulia. Cel cunoscut drept “Bodyguardul lui Dumnezeu” a devenit tătic pentru prima dată, iar fericirea a fost la cote maxime. Familia este foarte importantă pentru el, iar ziua în care s-a căsătorit cu aleasa inimii sale are o însemnătate aparte.

Mircea Ursu este fost sportiv de performanță. De asemenea, a fost gardă de corp pentru mai mulți oameni de afaceri cunoscuți, cum ar fi Marian Iancu sau Ovidiu Tender. El a fost implicat și în numeroase scandaluri în lumea interlopă pentru că a amenințat lideri celebri, precum Nuțu Cămătaru sau membrii clanului Corduneanu de la Iași.

Dincolo de această imagine de bărbat dur, Mircea Ursu este foarte credincios. Aceasta a povestit că a citit Biblia de cel puțin 25 de ori, motiv pentru care a fost supranumit „Bodyguardul lui Dumnezeu”.

De asemenea, se poate declara un familist convins, iar data de 13 februarie este una importantă pentru el. Aniversează 3 ani de când s-a căsătorit cu partenera lui de viață, Gina Ursu. Cei doi nu pot să se bucure așa cum și-ar fi dorit, iar petrecerea este una tristă pentru că bărbatul se află în spatele gratiilor.

Fostul sportiv este închis la Penitenciarul Rahova. Totuși, gândul său este acasă, la soția și la fiica lui. Anul trecut chiar a ținut să transmită public un mesaj emoționant prin care să îi mulțumească lui Dumnezeu că i-a scos-o în cale pe Gina.

„Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că și-a arătat încă o dată dragostea față de mine și m-a binecuvântat încă o dată prin Gina, soția mea, cu cel mai frumos și mai special cadou din lume, fetița noastră, Giulia, care are acum vârsta de 1 an și 4 luni, fiind cea mai frumoasă ființă din lume. Fetița seamănă leit cu mine, e o parte specială din mine”, a spus Mircea Ursu, în urmă cu un an.