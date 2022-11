Bogdan de la Ploiești o cam are grea cu „fosta” și totul a pornit de la un comentariu lăsat de ea pe contul lui de Tik Tok. Bianca Ana Maria îl acuză pe manelistul cu care spune că a avut o relație cu jigniri și amenințări. Bruneta a luat legătura cu CANCAN.RO și a pus la dispoziția publicației noastre mesajele primite de la Bogdan de la Ploiești și a făcut mai multe declarații cu privire la natura relației lor.

Bianca Ana Maria, ”fostă” a lui Bogdan de la Ploiești, căci ea așa se prezintă, spune că manelistul i-a trimis recent mesaje în care o amenință și o jignește. Totul a pornit după ce bruneta i-a lăsat lui Bogdan un comentariu la un clip postat pe contul lui de Tik Tok. Videoclipul cu pricina o înfățișa pe Cristina Pucean, care, l-a rândul ei, i-a scris manelistului că va avea grijă de el.

Bianca Ana Maria i-a răspuns Cristinei spunându-i că așa au grijă toate femeile, lucru care probabil l-a deranjat pe Bogdan de la Ploiești. Ca atare, i-a trimis brunetei mai multe mesaje în care îi cere să nu-i mai scrie niciodată la postări.

„Fosta” lui Bogdan a declarat, în exclusivitate pentru CANCAN.RO, că relația dintre ea și Bogdan de la Ploiești ar fi început în luna octombrie 2021 și s-a încheiat în luna februarie a acestui an.

(NU RATA: Bogdan de la Ploiești își vinde BMW-ul. Suma fabuloasă pe care o cere manelistul)

„M-am trezit cu mesaje de amenințare și jigniri din partea lui”

CANCAN.RO vă prezintă, în exclusivitate, declarațiile Biancăi despre fostul său iubit, manelistul Bogdan de la Ploiești, dar și mesajele primite de la acesta.

„Până să vorbesc cu șoferul lui legat de toată discuția aceasta, eram la un pas de a mă duce să depun plângere împotriva lui, dar având în vedere faptul că ar fi trebuit să am o sumă de bani pentru a putea face ceva, m-am oprit.

Totul a început de la un comentariu lăsat pe Tik Tok-ul lui, la un clip video cu Cristina (nr. Cristina Pucean), spunând că nu este singura femeie care îl răsfață. La câteva ore m-am trezit cu mesaje de amenințare și jigniri din partea lui, deși nu am făcut nimic greșit. Pe rețelele de socializare avem libertatea de a ne exprima și de a scrie ceea ce dorim”, a mărturisit Bianca.

„Sunt una dintre fostele lui iubite. Am avut relație din octombrie anul trecut, până în februarie anul acesta. Totul a decurs frumos între noi, am avut multe ieșiri, momente, amintiri frumoase. A fost o relație frumoasă, am făcut multe împreună. Nu l-am deranjat niciodată cu nimic. Comentariul lăsat pe Tik Tok a fost pentru a ne amuza, nicidecum pentru a jigni… Și totuși a fost ceva real având în vedere că, cu câteva zile înainte, vorbisem să ne vedem”, a continuat fosta iubită a lui Bogdan de la Ploiești.

„Aș putea să îi pătez imaginea oricând la câte lucruri știu„

Bianca nu avea să se oprească aici.„Faptul că am fost amenințată si jignita pentru nimic m-a deranjat foarte tare și eram în punctul în care voiam să depun plângere împotriva lui, nu numai pentru aceste lucruri. Îl știu foarte bine pe Bogdan, am avut ocazia să îl cunosc pe Bogdan, nu pe Bogdan de la Ploiești. Aș putea să îi pătez imaginea oricând la câte lucruri știu și la câte am în telefon, dar mă opresc aici, la atât.

Iar lucrul acesta îl fac pentru că sunt femeie, pentru că am dreptul de a merge liniștită pe stradă, pentru că nu vreau să stau cu frica! Dacă altele nu au tăria de a o face, eu o am”, a încheiat Bianca.

(VEZI ȘI: Ce legătură există între Selly și Bogdan de la Ploiești. Cântărețul a mărturisit totul: „Asta o spun în premieră”)

Cine deţine informaţii despre acest subiect este rugat să ne scrie la [email protected], să ne sune la 0741 CANCAN (226.226) sau să ne scrie direct pe WhatsApp.